Ersan Erdura'dan müzik dünyasına eleştiri

Açılışta müzik dünyasına ilişkin açıklamalarda bulunan usta isim, “Sertap Erener'i severim, Tarkan'ın sesine bayılırım. Ama aralarında kötü olanlar da var, şarkı söylemek o kadar kolay bir şey değil, bazı kişilere çok kolay geliyor” dedi.

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Ersan Erdura'nın ismi TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda yaşatılıyor. Beylikdüzü Belediyesi'nin okula kazandırdığı çok amaçlı salona usta ismin adı verildi. Salonun açılışına ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ersan Erdura ile Eşi Leyla Erdura ve öğrenciler katıldı. Açılışta öğrenciler çeşitli enstrümanlar çalarak şarkılar söyledi Erdura ise gençlere eşlik etmeyi ihmal etmedi. Mikrofonu alan usta sanatçı, “Bir Şarkısın Sen” şarkısını salonda gezerek söyledi. Çocuk Gözler, Geçen Yaz, Hayalin Gitmez, Beni Ara isimli şarkılarıyla bir döneme damga vuran usta isim, müzik dünyasına yönelik açıklamalarda da bulundu. Erdura, Tarkan, Sertap Erener gibi isimlerin yorumculuğunu çok beğendiğini ifade ederken kimi şarkıcıları ise isim vermeden eleştirdi.

“Bu sanatçıya verilen kıymettir”

Sanatçılara her zaman değer verilmesi gerektiğin belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz bu güzel salonda isminin yaşaması Türkiye'nin kıymetli sanatçısının Beylikdüzü'nde var olduğunun bilinmesini istedik. Bu simgesel bir tavırdır, inceliktir ve sanatçıya verilen kıymettir. Biz bunu sonuna kadar taşımak istiyoruz. Sanatı ve sanatçıyı hissetmek gerçekten bir toplumun yol yürüyüşünü daha kıymetli hale getiri. Ben bugün popçu Ersan Erdura'nın salonunu açacağımız için kotumla geldim” dedi.

“Şarkı söylemek o kadar kolay bir şey değil”

İsminin bir okulda yaşayacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren ve müzik dünyasına yönelik açıklamalarda bulunan Türk müziğinin başarılı isimlerinden Ersan Erdura, “İlk defa oluyor sanatçının değerini yaşarken bilmek lazım, yaşarken takdir edip onurlandırmak lazım. Bazıları çok iyi bazıları çok kötü, bizim zamanımızda insanlar çok bilinçliydi, bizim dinleyicimiz farklı bir dinleyiciydi. Şimdi de çok kaliteli sanatçılar var. Mesele ben Sertap Erener'i severim, Tarkan'ın sesine bayılırım. Yonca Lodi, Burcu Güneş dinliyorum bunlar güzel sesler ve yorumcular. Ama aralarında kötü olanlarda var. Ben genç isimlere çok iyi bakıyorum ama tecrübe sahibi olmaları lazım. Şarkı söylemek o kadar kolay bir şey değil, bazı kişilere çok kolay geliyor. Yeni jenerasyonda iyileri var onları kutluyorum, devam etsinler” dedi.

Açılışın sonunda Ersan Erdura'ya plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.