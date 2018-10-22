Ersun Yanal, Leverkusen-Hannover maçını takip etti

Teknik Direktör Ersun Yanal, Bundesliga'da oynanan Bayer Leverkusen-Hannover mücadelesini takip etti.

Başarılı teknik direktör Ersun Yanal, dün Bundesliga'da oynanan Bayer Leverkusen-Hannover müsabakasını takip etti. Eşi İrem Yanal ile birlikte karşılaşmayı izlemeye giden tecrübeli teknik adam, mücadele esnasında notlar alarak oyuncu analizlerine de devam etti.

Leverkusen-Hannover müsabakası 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.