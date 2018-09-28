Ertuğrul Erdoğan: "Galatasaray her maçı kazanmak için oynayacak”

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, bu sezonki hedefleri hakkında, "Galatasaray'ın bu seneki hedefi; oynadığı her maçı kazanmak için 40 dakika mücadele etmek. Her maçı kazanmak için oynayacak. Rakip kim olursa olsun kazanmak için oynayacak. Biliyoruz ki Galatasaray'ın play-off'lara 8. sıradan girmesi başarı sayılmayacak” dedi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi medya gününde Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla buluştu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, “Transfere biraz geç başladık. Bazı oyuncularımız 2 hafta hatta 3 hafta sonra gelen oldu. Milli Takım'dan 3 oyuncumuz geç katıldı. Takımın durumu çok arzu ettiğimizin uzağında. Genç ve enerjisi yüksek bir takım. Çok çabuk adapte oldular. Şu an kadromuzda genç oyuncularımızla beraber 15 oyuncumuz var. Geçen seneden 1 oyuncu var. Yepyeni bir takım, birbirlerine alışmaları zaman alacak. Ama bizim için de zaman en büyük lüksümüz şu anda. Çalışma temposundan, oyuncuların konsantrasyonundan ve birbirleriyle ilişkisinden çok memnunum. Ama önemli olan sezonun nasıl başlayıp, davam edeceğiz. Şunun garantisini verebilirim; yüksek enerji ile iyi bir basketbol oynayan takım olacağız. Mücadele eden bir takım olacağız. A Milli Takım'a aday oyuncuları bir araya getirmeye gayret ettik. Yabancı oyuncu konusunda da hedefi olan, kazanmayı bilen oyuncuları seçtik. Ümit ediyorum doğru iş yapmışızdır. Çünkü şu ana kadar göstergeler, bu sezon, geçmiş sezonlardan daha farklı bir Galatasaray olacağı noktasında. Önemli olan sonuçlar” şeklinde konuştu.

“Oynarken keyif alan bir Galatasaray hedefliyoruz”

Bu sezon oynayacakları basketbol hakkında bilgi veren başarılı çalıştırıcı, “Yüksek tempoda, basketbolu açık sahada ve tam sahada oynayan, savunmayı ve hücumu tam sahada yapan, topu iyi paylaşan, savunmada herkesin birbirine yardım ettiği, oynarken de keyif alan bir Galatasaray yapmak istiyoruz. Şu an oynadığımız 9 hazırlık maçında gördüğümüz, çocuklar oynamaktan çok keyif alıyorlar. Takımı takım yapan şeylerin başında oynanan basketboldan keyif almak var. Bizim oyuncularımızın oynadığı basketbol, onların teknik özeliklerine ve duygularına hitap eden bir basketbol. Genç olunca biraz duygularla oynuyorsunuz. Hata payı yüksek bir basketbol oynuyoruz. Bunu minimilize etmeye çalışıyoruz. Avrupa'da daha önce oynamamış iki tane oyuncumuz var. Avrupa'da 1 yıl oynamış 2 tane oyuncumuz var. Böyle bir karmanın içerisinden iyi bir sinerji ile doğru bir basketbolu çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Galatasaray, bu sene oynadığı her maçı kazanmak için 40 dakika mücadele edecek”

Hedefler konusunda kesin bir yer söylemekten hoşlanmadığını ifade eden Ertuğrul Erdoğan, “Çünkü günün sonunda oynadığınız basketbolda bir çok parametre var. Saha dışında etkileyecek birçok parametre var. Galatasaray'ın bu seneki hedefi; oynadığı her maçı kazanmak için 40 dakika mücadele etmek. Her maçı kazanmak için oynayacak. Rakip kim olursa olsun kazanmak için oynayacak. Biliyoruz ki Galatasaray'ın play-off'lara 8. sıradan girmesi başarı sayılmayacak” açıklamasında bulundu.

“Andorra maçı kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir maç”

Galatasaray'ın Eurocup A Grubu ilk haftasında İspanyol takımı Andorra ile sahasında oynayacağı maç hakkında konuşan Erdoğan, “Demek ki gücü ve potansiyeli olan bir takım. Ancak sezon öncesinde oynanan maçlar her zaman yanıltıcı oluyor. Hazırlık maçlarında da sonuçtan çok oynadığımız maçlara da baktık. Andorra takımı, tipik bir İspanyol takımı. Açık sahayı iyi kullanan. Sert savunma yapan, geniş rotasyonu olan ve enerjiyle oynayan bir takım. Biraz bizim oynadığımız basketbola benzer oynuyorlar. Biz de biraz İspanyollara benzer bir basketbol oynayacağız. Evde oynayacağımız maç. Taraftarın önüne ilk kez çıkacağız. Kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir maç. Şu aşamada sanki onlar bir adım üzerimizde duruyor. Biz bu maçı yüzde yüz kazanacağız diyemem ama kazanmak için yüzde yüz olarak her şeyimizi ortaya koyacağız” değerlendirmesini yaptı.

“Galip gelen takımı desteklemek değil de galibiyete gidecek takıma destek çok önemli”

Galatasaray taraftarlarına destek için maçlara gelmeleri çağrısında bulunan Ertuğrul Erdoğan, “Kırgınlık taraftarın en doğal hakkı. Galip gelen takımı desteklemek değil de galibiyete gidecek takıma destek çok önemli. Dolayısıyla bizim galibiyetlerimizi beklemeden önce galip olacağımız maçlar için gelmeleri. Bu Andora maçı. Bütün sezon ne olursa olsun burada yer almalarını bekliyorum. Bu takım galibiyet için her şeyini ortaya koyacak bir takım. Ben bunun sözünü ilk gün verdim. Çocuklar da bunun bilincinde” dedi.

“3 büyüklerin yatırımı basketbolun reytingini arttırdı”

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in, Türkiye'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın varlığının ülke için bir şans olduğunu söylemesinin hatırlatılması üzerine de Erdoğan, “Doğru söylemiş ama sadece Galatasaray, Fenerbahçe değil. Beşiktaş'ta var bunların içerisinde. 3 büyükler basketbolun içerinde olunca basketbol reyting alan bir spor. Geçmişte Efes Pilsen ve Ülker yer aldığı ama 3 büyük kulübün fazla yatırım yapmadığı liginde oynanan finallerde reyting ne kadar düşüktü. Taraftarlar ne kadar azdı. 3 büyüklerin yatırımı basketbolun reytingini arttırdı. Birbirimize ihtiyacımız var. Burada Obradovic çok haklı. Rekabet önemli. Biz birbirimizi ittiğimiz sürece basketbol daha ileriye gidecek” diye cevap verdi.

“Yabancı sayısı konusuna ben biraz da pozitif anlamda milliyetçi olarak bakıyorum”

Yabancı sayısı tartışması hakkında sorulan soruya ise Ertuğrul Erdoğan, şu cevabı verdi:

“Ben yabancı sayısından çok oynanan basketbolun kalitesine bakan antrenörlerdenim. Benim için pasaportun değeri yok. Türk oyuncu sahada yabancılarla oynuyorsa zaten sahada yer almayı hak ediyor demektir. Yabancı oyuncu sayısının son dönemlerde çok fazla tartışıldığını ve gelen yabancı antrenörlerin de bir dayatması olduğunu biliyorum. Ben biraz da pozitif anlamda milliyetçi olarak bakıyorum. Bizim Türk oyuncuları oynatmamız lazım. Geçmişte benim ortaya koyduğum fotoğraf bunu destekleyen bir fotoğraf. Galatasaray'da da bu kimliğimden çok fazla geri adım atamayacağım. Hak eden sahada yer alacak. Türk oyuncular maç kazandırma noktasında katkı verdiği sürece sahada kalacaktır.”