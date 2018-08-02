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02 Ağustos 2018 10:58

Erwin Koeman Fenerbahçe’de

Hollandalı antrenör Erwin Koeman, Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu’nun yardımcı antrenörlüğüne getirildi.

Erwin Koeman Fenerbahçe’de

02 Ağustos 2018 10:58


Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu’nun yardımcılığına Hollandalı futbol adamı Erwin Koeman getirildi. Futbolculuk yıllarında Groningen, PSV Eindhoven gibi Hollanda Ligi takımlarının ve Hollanda Milli Takımı’nın formasını giymiş olan Koeman, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Takımı’nda teknik adam olarak görev yaptı.


Erwin Koeman, Hollanda Milli Takımı’nın ve Barcelona’nın efsane oyuncusu Ronald Koeman’ın da ağabeyi.


Teknik Direktör Phillip Cocu ise Erwin Koeman’ın ekibine katılmasıyla ilgili olarak, "Çok mutluyum. Erwin tecrübesi ile takımımıza ve oyuncularımızın kişisel gelişimine büyük katkıda bulunacak" diye konuştu.




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