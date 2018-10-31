Erzincan Tanıtım Günleri başlıyor

İstanbul Erzincan Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Erzincan Tanıtım Günleri 'Gönül Şehri Erzincan İstanbul'a Geliyor' sloganıyla 1-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul Erzincan Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Erzincan Tanıtım Günleri, Maltepe Etkinlik Alanı'nda başlıyor. 1-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'Gönül Şehri Erzincan İstanbul'a Geliyor' sloganıyla yapılacak olan etkinliğin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın himayesinde açılacağı belirtildi. Kurulan stantlarda Erzincan'a ait yöresel ürünler, yöresel yemekler, kültürel faaliyetler sergileneceği açıklandı. Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları stant açarak çalışmalarını anlatacağı tanıtım günlerinde Erzincanlı ses sanatçılarının da sahne alacağı etkinliğin ilk günü Oğuz Aksaç konser verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de destek

İstanbul Erzincan Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Erzincan Tanıtım Günleri'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi de destek vereceği bildirilirken; farklı etkinliklerin yer alacağı tanıtım günlerinde on binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.

Sanatçılar konser verecek

Dört gün sürecek etkinlik boyunca konser verecek sanatçıların isimleri şöyle: Oğuz Aksaç, Arif Kurt, Sercan Direk, Yaşar Sarıkaya, Öznur Sulari, Eren Aydın, Halil Aslan, Fehmi Güneş, Aynur Güneş, Sercan Direk, Erkan Akalın, Erkan Özbeğ, Cengiz Yurtseven.

"Erzincan'a dair tüm değerlerimizi bu etkinliğimizde sergileyeceğiz"

İstanbul Erzincan Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Öztürk, "Erzincan'a dair tüm değerlerimizi bu etkinliğimizde sergileyeceğiz. Erzincan'ın yöresel ürünlerinin yer aldığı yüzden fazla stant açtık. Hem Erzincan'dan gelen hem de İstanbul'daki Erzincanlı esnaflarımız stantlarda yerlerini aldı. Yine Erzincan'ımıza ait yöresel tatların yer aldığı yeme-içme alanları kuruldu. Erzincan'ımızın değerli ses sanatçıları etkinlik boyunca bizlerle olacak. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'da etkinliğimize teşrif edecekler. Etkinliğe İstanbul ve civar şehirlerde yaşayan Erzincanlı olan ve olmayan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu çalışmamıza desteklerini esirgemeyen başta TBMM Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.