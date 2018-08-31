Erzincan’ın ’Zeka Küpleri’

Turkcell, fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği ’Zeka Küpü’ ile Anadolu’nun genç dahilerini desteklemeyi sürdürüyor. Bu projeyle Anadolu’nun genç Aziz Sancarlar’ının yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan Turkcell’in son keşifleri Erzincanlı gençler oldu. Yapılan bilgilendirmede; İstanbul’a tam bin 50 kilometre uzaklıktaki Erzincan BİLSEM’de, bilişim alanında eğitim alan bu çocukların geleceğin teknolojilerine ışık tutacak projeleri bunlarla da sınırlı değil. Türkiye’nin geleceği yakalaması, ileri teknolojiler konusunda dünyada öncü konumda olmasında büyük rol üstlenen bu ’Zeka Küpü’ çocuklar, merak ederek, anlayarak ve adapte olarak yaşadığı ya da sevdiklerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda hayatı kolaylaştıran işlere imza atıyor. 3 yıl içinde 30 bin öğrenciye ulaşan ve 2018 yılı sonu itibarıyla 50 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen Turkcell’in ’Zeka Küpü’ projesiyle bugüne kadar 22 ilde toplam 26 sınıf kuruldu. 4 bin 500’den fazla öğrenciye yüz yüze eğitim verildi. Aynı zamanda BİLSEM’lerde okuyan 21 bin 500 öğrenciye Maker ve Kodlama Kiti dağıtıldı ve bu kite sahip öğrencilere internet üzerinden 150 bin saati aşan robotik ve kodlama eğitimi verildi.

Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, internet sitesi üzerinden verilen online eğitimlerle desteklenirken, sadece laboratuvarların kurulduğu okullardaki öğrencilere değil, tüm ülkeye fayda sağlaması amaçlanırken, sürekli güncellenen portalda yer alan online eğitimler ve programlarla öğrencilerin yeni bilgiler edinmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Proje kapsamında öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de çocuklarıyla iletişimlerini artırabilmeleri ve onları destekleyebilmeleri için çalışmalar da yapılıyor. Böylece gençlerin bilişsel yetenekleri artarken, ailelerin de çocuklarını geleceğe daha doğru ve güçlü hazırlaması hedefleniyor.

Erzincanlı Zeka Küpleri’nin icatları şöyle;

Bebekler ağlamasın

Mert Deprem, Barış Mutlu ve Berk Sökmen, annelerine yardımcı olmak amacıyla ’Bebek Uyku Uyarı Sistemi’ projesini hazırladı. Bebek ağladığında annenin cep telefonuna uyarı mesajı gönderen sistem ayrıca, bebeğe ninni de çalıyor. Çocuğun odasına yerleştirilen ses sensörleri, belirli düzeydeki sesi algılayarak cep telefonuna mesaj atıyor, böylece ninni çalan uygulama faaliyete geçiyor.

Engeller kalksın

Büşra Berberoğlu, Melikşah Ursavaş ve Üzeyir Gürbay ise görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak bir projeye imza attı. Proje, görme engellilerin evlerinin kapılarını cep telefonu kontrolü ile açıp kapatabilmelerine imkan sunuyor. Cep telefonuna yüklenen uygulamaya aç-kapat gibi komutlar tanımlanıyor. Bluetooth ile kapıya monte edilen motor aktif hale gelerek komut yerine getiriliyor.

Çiçekler susuz kalmasın

Elif Sude Meydan ve Mert Deprem’in ortak çalışması olan otomatik çiçek sulama sistemi, evde kimse yokken toprağın nem oranına göre çiçeklerin otomatik olarak sulanmasını sağlıyor. Nem ölçen sensörler sayesinde topraktaki nem, belirlenen orana yaklaştığında otomatik olarak su motoru çalışıyor ve çiçek sulama işlemi gerçekleştiriliyor.

Telefonla kontrol edilen robot kol

Alper Aykal, Raşit Yalçınkaya ve Berkay Alp ise cep telefonu ile kontrol edilebilen bir robot kol tasarladı. Cep telefonu ile hareket eden motorlar, kol düzeneği haline getiriliyor ve yön tuşları ile çalıştırılabiliyor.

Çamaşırlar ıslanmasın

Yağmur Çulha ve Elif Sude Meydan, çamaşırların yağmurda ıslanmaması için bir proje geliştirdiler. Proje, balkona veya bahçeye asılan çamaşırların yağmur yağdığında ıslanmasını engelliyor. Sensör, yağmuru algıladığında motoru devreye sokuyor ve hazırlanan düzenek çamaşırların üzerini kapatıyor.

Erzincanlı gençlerin TÜBİTAK ödüllü çalışmalar

Erzincan’ın dâhileri, katıldıkları yarışmalarda ödülleri topladı. Dana eti ve tavuk etinin bozulma derecesini ölçen projesiyle İsmail Beydilli, TÜBİTAK Liselerarası Yarışması’nda bölge üçüncüsü oldu. İsmail Beydilli, bu çalışma ile insanların kırmızı et ve tavuk tüketimindeki tereddütlerinin en aza indirilmesi, tüketmeyi düşündükleri etin kaç günlük olduğunu anlamalarını sağlaması ve et ürünlerinden kaynaklanan zehirlenmelerin önüne geçmeyi hedefliyor.

‘Meyve Şekerimi Ölçüyorum’ çalışması da TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’na katılmaya hak kazandı ve maddi destek aldı. Proje, özellikle şeker hastalarının meyve tüketimindeki tereddütlerinin en aza indirilmesini, tüketmeyi düşündükleri meyvenin şeker oranını anlamalarını sağlaması ve meyvelerden kaynaklanan şeker yükselmesinin önüne geçilmesini amaçlıyor.

Emircan Aydın, geleneksel kapı kilidinin sahip olmadığı güvenlik teknolojileri ile kapı kilidini kontrol edebilmeyi sağlayan ritmik anahtar projesi ile bu yılki TÜBİTAK Liselerarası Yarışması’na başvurdu. Proje, kapı belirli bir ritimle çalındığında, kilidin açılmasını hedefliyor. Yine bu yıl ki TÜBİTAK’ta yarışan diğer proje de Murat Benk ve Alptigin Baytek’in ‘Okul Rehberim QR Kod’ oldu. Öğrenciler bu çalışmayla özellikle okula gelen ziyaretçilerin meraklarını gidermek, ziyaretçilerle okuldaki çalışmalar arasında iletişimi geliştirecek bir sistemi hayat geçirmeyi hedefliyor.