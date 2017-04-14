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14 Nisan 2017 16:25

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den, İbrahim Erkal’a ziyaret

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İbrahim Erkal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den, İbrahim Erkal’a ziyaret

14 Nisan 2017 16:25


İstanbul’da 11 Nisan gecesi Maltepe’deki evinin otoparkında araçtan indikten sonra yüksek tansiyona bağlı olarak yere düşen ve bu sırada başını duvara çarparak beyin kanaması geçiren sanatçı İbrahim Erkal’ın (50) Ulus’taki özel bir hastanede tedavisi sürüyor.


Öte yandan, Erkal’ın ziyaretine çok sayıda seveni geldi. Bugün de Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hemşehrisi İbrahim Erkal’ı ziyarete geldi. Ailesi ve yakınlarıyla görüşerek Erkal hakkında bilgi aldı alan Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e ziyareti sırasında Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Erkal’ın akrabası Dr.Hasan Akgün de eşlik etti.


Ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kardeşimize acil şifalar diliyoruz, biraz önce bilgi aldık tedavisi devam ediyor. Bizler nice böyle hastalarda gördük birçoğunun hayata döndüğünü, tekrar yaşama başladığını da yaşadık. Bizler millet olarak inancımız sonsuz, Allah’ın verdiği canı ancak Allah alır, mevlam inşallah şifasını verir ve yavrularına, camiaya ve ülkemize bağışlar. Annesiyle de içeride görüştüm, kadıncağızın bir şey diyecek hali yok, dua edin evladıma diyor. Hastane de her türlü teknik ihtiyaç karşılanmış, gereği yapılmış” dedi.


İnsanların zor zamanlarında birbirlerine destek olmasına da değinen Sekmen, “Herkese teşekkür ediyorum, insanlar bugünlerde belli olur.İnsan dara düşmediği zaman herkes yanındadır önemli olan zor zamanlarında yanında bulunmak, sevgiyi göstermek gerekir” şeklinde konuştu.




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