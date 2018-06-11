Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezonun beşinci etabı İstanbul’da düzenlendi. 8-10 Haziran tarihleri arasında Ataköy Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda 63 ülkeden 607 karateci mücadele etti.

Organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, “14 dalda madalyaların dağıtıldığı Karate 1 Premier Lig’in İstanbul etabında iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyor, organizasyon emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi.

Esat Delihasan, Karate 1 Premier Lig’in, Dünya Şampiyonası’nın ardından en prestijli organizasyonlar arasında ilk sırada geldiğini hatırlatarak, “Temelleri 2010 yılında organizasyona ilk günden bu yana ev sahipliği yapıyoruz. Sekizinci yılımızı da başarılı bir şekilde noktaladık. Aldığımız geri dönüşler çok güzel. Ülkemizin tanıtımına da ciddi katkısı olan organizasyona katılım gösteren herkes, güzel duygularla İstanbul’dan ayrıldı” diye konuştu.

“En iyi 64 sporcu katıldı”

İstanbul etabının, dünya sıralamasına puan veren bir organizasyon olduğunu belirten Esat Delihasan, “Karatenin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na girmesiyle birlikte sıkletinde dünya sıralamasında ilk 64 sırada yer alan sporcular bu etaplara katılabiliyor. Dünyanın en iyi 64 sporcusu Türkiye’ye geliyor. Önümüzdeki yıl da olimpiyat kota müsabakaları arasında yer alacak. Bu yüzden hem Türk sporcular, hem de diğer sporcular için burada olmak oldukça önemli” dedi.

Bu tür organizasyonların ülkemizde sporunun gelişimine önemli katkısı olduğuna vurgu yapan Delihasan, “Sporu seven ve içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Devletimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bizlere sunmuş oldukları imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle bu tür organizasyonları ülkemizde düzenleme fırsatı buluyoruz. Genç sporcularımız, idol olarak gördükleri isimleri yakından görüp izleyebiliyor. Spor kültürünün oluşması ve genç sporcuların gelişi açısından büyük öneme sahip” ifadelerini kullandı.