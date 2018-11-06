Esat Delihasan, üst üste üçüncü dönem Dünya Karate Federasyonu yönetiminde

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, İspanya'da düzenlenecek 24. Dünya Karate Şampiyonası öncesi yapılan kongrede, üst üste üçüncü kez Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Dünya Karate Federasyonu (WKF), 6-11 Kasım tarihleri arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek 24. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası öncesi yeni Yönetim Kurulu'nu belirledi.

Merkez Otel'de gerçekleşen kongrede, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yapılan oylama sonunda üst üste üçüncü dönem de Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçildi. 2010 yılında ilk kez seçilen Başkan Esat Delihasan, 2022 yılına kadar bu görevi sürdürecek.

Kongrenin ardından bir açıklama yapan Esat Delihasan, “Göreve geldiğimiz günden itibaren uluslararası yönetimlerde de yer almak için başvuruda bulunduk. Avrupa Karate Federasyonu, Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildim. Balkan Karate Federasyonu Yönetimi'ne girdim, Asbaşkanlığını yaptım, şu anda da başkanlık görevini yürütüyorum. Akdeniz Karate Federasyonları Birliği'nde Asbaşkanlık görevinin ardından ikincilik başkanlık görevine getirildim. Yönetimsel anlamda da Türkiye'nin bu noktalarda yer alması ve temsil edilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün bir kez daha bu gururu yaşadım ve 2022'ye kadar Dünya Karate Federasyonu Yönetimi'nde yer alacağım” dedi.