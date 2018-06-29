Başkan Göksu, ayrıca öğrenciler sınavdayken sabah saatlerinde ailelere çay, kahve ve çorba ikramında bulunulacağını belirtti.

Üniversite adayları hafta sonu yapılacak YKS’de başarılı olmak için ter dökecek. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’nde sınava hazırlanan gençleri ziyaret ederek başarı diledi. Öğrencilerin uzun süredir hazırlandığı sınav öncesi gençlerin heyecanını paylaşan Başkan Göksu, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Ayrıca öğrenciler sınavdayken sabah saatlerinde ailelere çay, kahve ve çorba ikramında bulunulacağını belirtti.

"14 binin üzerinde abonesi var"

Hafta sonu yapılacak üniversite sınavının birçok öğrencinin hayallerini gerçekleştirebilmesi için önemli olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Biz belediye olarak bir taraftan şehrin imarıyla uğraşırken bir taraftan da Fatih Sultan Mehmet’in ifadesiyle ahalinin abadıyla uğraşmak durumundayız. Bu kütüphanelerimiz bu anlamda çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Son dönemlerde Cumhurbaşkanımızın Millet Kıraathanesi diye ifade ettiği aslında bu ortamlar. Burası bir dijital kütüphane ve Türkiye’nin ilk açılan dijital kütüphanelerinden biri. 14 binin üzerinden abonesi var. Biz de bugün tebrik ettik onları, başarılar diledik. İnşallah Esenler’deki çocuklarımız derecelere girecekler. Yarın sabah ve Pazar sabahı çocuklar içeride sınavda terlerken veliler dışarıda heyecan duyuyorlar. Biz de onlara çay, kahve, çorba ikram ediyoruz" dedi.

"Evde çalışamayan öğrenciler için alternatif oluyor"

Üniversite sınavına hazırlanan Nizamettin Yılmaz, "Aslında birazcık karamsarlık var. Uluslararası ilişkiler istiyorum sonunda buna karar verdim. Netlerimin buna yeteceğini düşünüyorum. Başkanın bize destek vermesi çok güzel, bize bu olanakları sorması ayrı bir güzellik. Evde çalışamayan öğrenciler için alternatif oluyor" ifadelerini kaydetti.

Kütüphanenin öğrenciler için çok önemli bir mekan olduğunu ifade eden Dilan Atalay, "Ben çocuk gelişimi okuyorum ve ona devam etmek istiyorum. Burayı daha yeni öğrendim. Yarın heyecanlı geçecek ama bakalım" diye konuştu.