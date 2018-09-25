Esenler Belediyesi, 20 bin esnafı dinledi

Esenler Belediyesi; "Halk Günleri", "Halk Meclisleri", "Tekstil Ziyaretleri", "Mahalle Taramaları", "Muhtarlarla Toplantı", vatandaşlarla ve esnafla yapılan kahvaltı programlarıyla Esenlerliler'in her türlü ihtiyacına birebir görüşerek cevap bulmaya çalışıyor.

Esenler halkının daha ferah, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşaması, Esenler esnafının da daha iyi hizmet verebilmesi için "Esnaf Buluşmaları" düzenleniyor. Esenler esnafının ihtiyaçlarını dinlemek ve mutluluğunu sağlamak amacıyla gerçekleşen gezilerde belediye başkan yardımcıları ve danışmanları, birim müdürleri ve belediye personeli ile birlikte esnafı ziyaret ediyorlar. İki hafta boyunca Esenler'i mahalle mahalle gezerek ilçede hizmet veren yaklaşık 20 bin esnafı ziyaret eden ekipler, esnafı tek tek dinleyip ihtiyaç, talep ve önerilerini aldılar. Esnafın güler yüzüyle karşılaşanekipler, her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda esnafın yanında olacaklarını dile getirdiler. "Esnaf Buluşmaları", her mahallede periyodik olarak devam edecek.

Çeşitli vesilelerle sürekli Esenler halkının taleplerini dinlediklerini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Birlikte yönetim anlayışı içinde her zaman Esenlerli kardeşlerimizin öneri ve talepleri bizim için çok kıymetli. Her türlü iletişim kanallarımız açık. Bütün bunlara rağmen yine de kıyıda, köşede kalmış bizim de gözümüzden kaçan bir eksiklik ve aksaklık varsa bunları da gidermek için esnaf taramaları düzenliyoruz. 2 hafta boyunca belediyeden ekiplerimiz ilçedeki tüm esnafımızı ziyaret ederek hal-hatırlarını sordu, taleplerini aldı. Şimdi onların bize ilettiği tüm talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretlerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi.