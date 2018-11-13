Esenler Belediyesi yayınları TÜYAP'ta

Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı'nda okuyucularla buluştu.

Esenler Belediyesi Şehir ve Kültür Yayınları, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda açılan Esenler Belediyesi standında yerini aldı.

Esenler Belediyesi'nin yayınlamış olduğu birbirinden değerli eserler, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin 12'inci salonunun 501D numaralı standında ziyaretçilerini ağırlıyor. "Şehir ve Düşünce" dergileri, "Şehir Kitaplığı" ve "Şehir Düşünce Yayınları" kitap setlerinin yer aldığı standda, "Mesut Uçakan'ın 40. Sanat Yılı", "Bayat Ekmekten Lezzetli Sofralara" ve "Ab-Ru'larda Su Kasidesi" gibi eserler de okuyucuların beğenisine sunuluyor.