İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk’ün katıldığı "Siyaset ve Ahlak Klasikleri" projesi imza töreni Ataşehir’de bir otelde düzenlendi.

Çeşitli sebeplerle kendi kültür mirasının önemli bir parçasından uzak kalan Türk okuyucusunu, siyaset ve ahlak klasikleri ile buluşturmayı hedefleyen Esenler Belediyesi, siyaset düşüncesine dair modern İslam dönemi öncesinde yer alan eserlerin tercüme edilerek okuyucuya güçlü bir kitaplık halinde sunulması için çalışmalara başladı. İbn Haldun Üniversitesi ile ortaklaşa hazırlanan projenin Danışma Kurulu’nda; Prof. Dr. İrfan Gündüz, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Tahsin Görgün, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yer aldı.

Programda konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan: “Emeği geçen hem Esenler Belediyesi’ne hem de üniversitemize teşekkür ediyorum. İbn Haldun Üniversitesi Yayınları İnşallah bütün nice hizmetle, ilgilisini buluşturacak” dedi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise siyasetnamelerin Türk kültürününün önemli bir nasihat içeriği olduğunu vurgulayarak, "Asrı saadetten günümüzde kadar her döneme, her dönemin yönetimine ışık tutan, her devirde aydınlatıcı bilgiler açıklayan bu siyasetnamelerin bugün takip ediliyor olması aslında bizim milli irademizde çok önemli bir yer oluşturacaktır. Hem bilgi idrakımıza katkı sunması açısından hem kültürümüze katkı sunması açısından bu projenin hayırlı olmasını Cenabı Hak’tan temenni ediyorum. Bize bu katkıyı sağlayan İbn Haldun Üniversitesinin mütevelli başkanı, başkan yardımcısı, rektör hocamıza ve hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyor hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Alanında uzman kişiler tarafından yürütülecek olan ve 4 yıl sürmesi planlanan projede, 100 adet siyasetname kitabının tercümesi ve yayınlanması İbn Haldun Üniversitesi Yayınları yayın ekibi gözetiminde gerçekleştirilecek.