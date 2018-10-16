Esenler Belediyesi'nden sinemaya ve sinemacıya destek

Sinema salonlarında gösterim fırsatı bulamayan veya salon imkanı az olan filmler, Esenler Belediyesi'nin "Yücel Çakmaklı Sinema Akademisi" kapsamında beyaz perdeye yansıyor.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Şeyh Edebâli Kültür Sanat Sezonu'nda gerçekleşen ‘Yücel Çakmaklı Sinema Akademisi' kapsamında, sinemaya ve sinemacılara çeşitli programlarla destek veriyor. Sezon boyunca salon imkanı az bulan ya da hiç bulamayan bağımsız filmlere özel olarak gerçekleştirilecek galaların ilki, Yönetmen Hüsamettin İstenci'nin "Çizgi" isimli kısa filmine yapıldı.

Kendi hikayemizi anlattım

Film gösterimiyle başlayan gala, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Filmin, kendi ailesinin hikayesinden yola çıkarak uyarlandığını ifade eden İstenci, "Yazılacak o kadar şey vardı ki en yakınıma, kendi etrafıma baktım ve anlatılmayanı anlatmak istedim. Filmdeki çocuk ve anne benim ailem, onları benden daha iyi kimse tanıyamazdı. Böyle bir paydayı en özel ve güzel insanlarla yani sizlerle paylaşmak benim için ayrı bir mutluluk. Hayallerimi sizlerle paylaştım, umarım insanlara dokunabilmişimdir" dedi.

Program, İstenci'nin konuşmasının ardından izleyicilerin film ekibine yönelttiği sorularla son buldu.