Esenler Halep için bir oldu

Esenler Belediyesi, Suriye’de zor günler yaşayan Halepli Müslümanlar için yardım kampanyası başlattı. Vatandaşlar, bağış kutularına en az ‘1’ TL olmak üzere yardımda bulunuyor.

Halepli Müslümanlar için ‘Herkes 1 TL bağışlıyor’ sloganıyla Esenler Belediyesinin başlattığı yardım kampanyası kısa sürede hızla yayıldı. Bugün cuma namazı çıkışı Esenler Dörtyol Meydan’da kurulan yardım kutularına vatandaşlar bağışta bulundu. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da meydana gelerek yardım eden vatandaşları ziyaret etti. "Herkes ailesindeki her bir kişi için 1 TL bağışlasın" diyen Göksu, kendi ailesi için yardım kutusuna 6 TL koydu.

Başkan Göksu, “Biz Esenler’de her bir kardeşimizden her bir kişi için 1 TL dedik ancak Esenler’deki kardeşlerimiz 1 TL’den daha fazlasını vereceklerdir. Çünkü biliyorlar ki bu verdikleri her bir iyiliğin karşılığında Cenab-ı Hakk onlara bire yediyüz verecek. Çünkü bu işler böyledir. Siz bir verirseniz, Allah onun karşılığında size daha fazlasını verir diyor Peygamberimiz. Bunun için ben bu kampanyamızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyasına destek veren bir vatandaş ise, “Görüyorsunuz kış mevsimi geldi. Oradaki çocuklarımız, insanlarımız perişan durumdayken bizim burada rahat bir şekilde evlerimizde durmamız vicdanen herkesi üzer. Biz oradaki çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa karınca kararınca değil, aslında daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Biz evlerde dahi üşürken çocuklar oralarda çadırlarda kalıyor. Bizim onları düşünmemiz gerek” diye konuştu.