Esenler, Kadir Gecesi’nde duada buluştu

Hem ellerini hem de gönüllerini semâya açan Esenlerliler, mazlumların kurtuluşu ve 15 Temmuz şehitleri için Cenab-ı Allah’a niyazda bulundular. 10 bin Hatm-i Şerif’in duasının da yapıldığı gecede, Umre’ye gönderilecek 16 kişi kurayla belirlendi.

Esenler, Kadir Gecesi’nde tek yürek oldu. Esenler Belediyesi’nin Kadir Gecesi’nde düzenlediği "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" özel programında Dörtyol Meydanı’nda bir araya geldi. Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi’ne özel “Dua Buluşması"nda 100 bin Esenlerli, dualarını İslâm coğrafyasında zulüm gören mazlumlara ve 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehit ve gazilere gönderdi.

Esenler Dörtyol (Dua) Meydanı’nda düzenlenen programa; Avrupa Birliği Eski Bakanı Volkan Bozkır, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Burhan Kuzu, Fatma Benli ve Harun Karaca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile on binlerce vatandaş katıldı.

“Bu gece ümmetin bayramı”

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede ilk konuşmayı İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu yaptı. Sözlerine "Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle" niyazı ile başlayan Döngeloğlu, "Müslümanlar için Kadir Gecesi, Peygamber ile tanışma gecesidir. Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ’Hoş geldin ya Resulallah’ dediğimiz gecedir. Bu gece Ümmet-i Muhammed’in bayramıdır. Bu gece Kadir Gecemiz, bu gece kader gecemiz. Mübarek olsun, Allah günahlarımızı af eylesin" diye konuştu.

“Bu gece ümitsizliğe yer yok”

Döngeloğlu’nun ardından konuşan İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da, Kadir Gecesi’nin Müslümanlar için önemine değindi. Kadir Gecesi’nde 23 yıllık vahyin ilk ayetlerinin Peygamber Efendimize inmeye başladığını hatırlatan Hatipoğlu, "Kadir Gecesi’nin bir anlamı darlık demektir. Genişin karşıtı. Bu gece o kadar melek iniyor ki yeryüzüne. Sayılarını Allah bilir. Meleklerin çokluğundan dolayı yeryüzünde darlık oluyor. Bu gece ümitsizliğe yer yoktur. Kabul edilmeyen hiçbir dua yoktur. Elimizi açacağız ve Rabbimizden isteyeceğiz. Hz. Muhammed gibi merhametli olacağız, birbirimize kucağımızı, ellerimizi açacağız. Kibirden uzak Allah’a yöneleceğiz" dedi.

Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ise, Kadir Gecesi’nde duanın nafile namazdan daha üstün olduğuna dikkat çekti. "Kabul olacağına inanarak geliniz el açalım, Rabbimize boyun bükelim" diyen Nursaçan, Esenlerlilere hep birlikte dua yaptırdı.

“Esenler’in duası insanlık için”

Dörtyol Meydanı’nı hıca hınç dolduran onbinlere seslenen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, konuşmasına, "Bu gece, Kur’an gecesi; bu gece, arınma gecesi; bu gece helalleşme, yeniden kardeş olma gecesi" diyerek başladı. Kadir Gecesi’nde tüm insanlık için dua edilmesini isteyen Başkan Göksu, "Yeryüzünde insanlığın öldüğü anları yaşıyoruz. Müslümanların kan ve gözyaşının aktığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu gece dua edelim ki, Suriye, Libya, Afganistan, Irak, Filistin kurtulsun, insanlık kurtulsun" şeklinde konuştu.

Ramazan’ın Esenler’de doyasıya yaşandığını ifade eden Başkan Göksu, sözlerini şöyle tamamladı: "Geçtiğimiz Ramazan aramızda olup da şimdi aramızda olmayan kardeşlerimiz var. İnsanlık tarihinin en büyük ihanet gecesinde hayatını kaybeden 15 Temmuz şehitlerine de dua etmeyi unutmayın. Hain darbe girişiminin sene-i devriyesinde 100 bin kişiyle yine nöbet tutacağız bu meydanda. Hepinizi 15 Temmuz’da burada buluşmaya davet ediyorum."

Dua Buluşması’nda AK Parti İstanbul Milletvekilleri Burhan Kuzu, Fatma Benli ve Harun Karaca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ve AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran da kısa birer konuşma yaparak tüm Müslümanların Kadir Gecesi’ni tebrik ettiler.

“Geçen yıl onlar da aramızdaydı”

Programda son olarak Avrupa Birliği Eski Bakanı Volkan Bozkır söz aldı. Bozkır, geçen sene yine bu meydanda dua buluşmasında on binlerle bir arada olduklarını hatırlatarak, "O gece birlikte dua edip huzur içinde evlerimize gitmiştik. Ama birkaç gün sonra FETÖ üyesi hainlerin ülkemizi bölmek, ülkemizi geriye götürmek için kalkıştıkları darbe girişiminde Esenler 7 şehit verdi. Bu yüzden içim buruk. O gece onlar da aramızdaydı. Ama şimdi yoklar. Şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde Türkiye böylesi bir menfur girişimi bir daha görmeyecek inşallah" dedi.

15 Temmuz’da milletin hainlere büyük bir ders verdiğinin altını çizen Volkan Bozkır, sözlerinin sonunda, Kadir Gecesi’nde yüz bin gönül erini bir araya getiren Başkan Göksu’ya teşekkür etti.

Hem eller hem de gönüller semâya açıldı

Konuşmaların ardından Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, beraberindeki üç imamla birlikte, ilçedeki din görevlileri, Kur’an Kursu öğrencileri ve gönüllü vatandaşlar tarafından Ramazan ayı boyunca okunan 10 binin üzerindeki Hatm-i Şerif’in duasını yaptırdı. Salâvat-ı şerife, tevhit ve tekbirler ile duaların okunduğu gecede Esenlerliler, tek yürek olarak ellerini ve gönüllerini semâya açtılar. Meydanı dolduran on binler ayağa kalkarak, hep birlikte yaklaşık 30 dakika boyunca, Filistin, Gazze, Suriye, Mısır, Arakan, Doğu Türkistan başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mazlumların huzura kavuşması, tüm dünyadaki zulmün sona ermesi ve 15 Temmuz şehitleri ile gaziler için dualar ettiler.

16 kişi Umre’ye gitmeye hak kazandı

Gecenin sonunda protokol üyeleri, Esenlerli hayırseverler tarafından Umre’ye gönderilecek 10 kişi için kura çekimini yaptı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin isteği üzerine, kurada yedeklerde yer alan 6 kişinin de Umre’ye gönderileceğini açıkladı. Dua gecesi, Umre’ye gitmeye hak kazanan vatandaşlarla protokol üyelerinin objektiflere poz vermesiyle son buldu.