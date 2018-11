Esenler okulları pırıl pırıl

Esenler'de bulunan okulların boyama çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor. Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan talepler doğrultusunda boya yapılması belirlenen okullardaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Okullardan gelen talepler doğrultusunda sıra ile bu sene içinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Tacirler Vakfı İmam Hatip Ortaokulu, Ressam Şevket Dağ İlkokulu, İsmet Paşa İlkokulu, 125. Yıl Ortaokulu ve Tuna Endüstri Meslek Lisesi ve İbrahim Turhan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin dış cephe, Akşemsettin İmam Hatip Lisesi, Aksoy İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Atışalanı Lisesi, Ayvalıdere İlk ve Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Güzide Özdilek İmam Hatip Lisesi, Fidan Demircioğlu Ortaokulu, İbrahim Turhan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kazım Karabekir İlkokulu, Kemer İlkokulu, Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu, Oruçreis İmam Hatip Lisesi, Ressam Şevket Dağ İlkokulu, Emrah Sağaz İlkokulu, Türk - İsveç Kardeşlik İlk ve Ortaokulu, Yunus Emre İlkokulu, 125. Yıl Ortaokulu, İTO İmam Hatip Lisesi, Nene Hatun İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ve Tacirler Eğitim Vakfı Rehabilitasyon Merkezi'nin iç cephe boya çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince tamamlandı. Atışalanı Halk Eğitim ve Meslek Edindirme Merkezi'nin de bu yıl içerisinde dış cephe boya çalışmasının yapılması planlanıyor

Amaç: okulların yükünü hafifletmek

Her daim milli eğitim camiasının yanında olduklarını ve her zaman çalışmalarla eğitime katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Elimizden geldiği kadar okulların yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Burada okuyan çocuklar bizim çocuklarımız. Boyalı, temiz okullarda eğitim görmek onların en doğal hakları. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden gelen talepler doğrultusunda okullarımızı her yıl sıraya alarak boyuyoruz. Tüm iç ve dış cephe boya çalışmaları ekiplerimizce gerçekleştiriliyor. Boya çalışması gerekmeyen okullarımıza da ayrıca boya yardımı da yapıyoruz" dedi.