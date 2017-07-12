Esenler’de 15 Temmuz şehitleri için ‘Dua Gecesi’ düzenlendi

Çok sayıda vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla doldurduğu alanda gece boyunca şehitler için dualar edilirken, hep bir ağızdan tekbir sesleri yükseldi.

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne sayılı günler kala o gece şehit olan vatandaşlar için Esenler’de ‘Dua Gecesi’ düzenledi. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede alanı dolduran vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi vatanı uğruna canını vermiş şehitler için dualar etti. Program, mehter takımı ve semazenlerin gösterisi ile devam etti. Protokol konuşmalarının yapıldığı gecede 15 Temmuz’da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimin milletin iradesi sayesinde engellendiğine dikkat çekildi. Ardından alanda kurulan ekranda yayınlanan "15 Temmuz Diriliş Belgeseli"ni vatandaşlar ilgiyle takip etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşların doldurduğu alanda hep bir ağızdan tekbir sesleri yükseldi. Program, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

“Eşine rastlanmayan, benzeri olmayan bir ihanet yaşadı ülkemiz”

Türkiye tarihinde 15 Temmuz benzeri bir durumun yaşanmadığını ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Siyasi tarihimizde belki de eşine rastlanmayan, benzeri olmayan bir ihanet yaşadı ülkemiz. Bu ihaneti sokağa çıkarak aziz milletimiz bertaraf etti. 15 Temmuz gecesi nasıl binlerce insanımız gelip burada nöbet tuttularsa bugün de şehitlerimize dua etmek için buradalar. Esenler sakinleri bugün kendi şehitlerine sahip çıkmak, 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için yine meydandalar. 15 Temmuz gecesi 00.13’te selaların okunmasıyla başlayacak, sabah namazıyla bitecek olana nöbete kadar bu meydanlarda olacağız. Tabi 15 Temmuz akşamında Cumhurbaşkanımız Şehitler Köprüsü’nde anıtı açacaklar, sonra buraya geleceğiz” dedi.

“Silahla iki kurşunla yaralandım”

15 Temmuz gecesi ülkenin birliği ve bütünlüğü için meydanlara koştuğunu dile getiren 15 Temmuz gazisi Mustafa Aras, “Esenler’de otobandan geçen tankın üzerine çıkmıştık. 3, 3 buçuk kilometrelik bir mesafe katettik tankın üstünde durduramadık, insanları, arabaları ezerek geçerek gitti. En son İstoç-Habipler sapağında elindeki silahı almaya çalıştık, aldık. Silahla iki kurşunla yaralandım. Karnımdan, mide boşluğundan girdi, kalbin arkasından kaburgaları kırarak çıkmış. Şükür şu anda iyiyim" dedi.

“7 buçuk aylık hamile halimle çocuklarımı da aldım, en yakın karakola koştum”

15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlar için edilen dualara katılan Tülay Keleş, “Buradayım, çünkü devletimin, milletimin arkasındayım, destekçisiyim. 15 Temmuz olduğunda da 7 buçuk aylık hamileydim. O zaman da sahalara koştum, liderimiz çağırdığında 7 buçuk aylık hamile halimle çocuklarımı da aldım meydanlara, en yakın karakola koştum. O zamand a bayrağımın, ülkemin yanındaydım, bugün de yanındayım. Her zaman da yanında ve arkasında olacağım” ifadelerini kullandı.