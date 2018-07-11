Esenler’de 150 kişilik ekiple mahalle tarama çalışmaları başladı

Esenler Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir Esenler’de yürüttüğü "Adım Adım Esenler" projesi kapsamında vatandaşların ilettiği şikayetler doğrultusunda tespit edilen problemler bir bir ortadan kaldırılıyor. Esenler halkının daha ferah, huzurlu ve güvenli bir yaz geçirmesi için yürütülen mahalle tarama çalışmalarının ilki Tuna Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Çalışmalar, Şehit Celal Demir Parkı’nda düzenlenen ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, Belediye Başkan Yardımcıları, belediyenin ilgili birim müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ gibi diğer kurumların temsilcileri, mahalle muhtarı, esnaf ve mahalle sakinlerinin katıldığı kahvaltılı toplantıyla başlatıldı.

Konuşmaların ardından Başkan Göksu öncülüğünde Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere belediyenin ilgili müdürlüklerden oluşturulan 150 kişilik ekip mahalle taramalarına başladı. 23 araç, 13 iş makinesi ile her gün Esenler’in bir mahallesini adım adım gezerek belirlenen tüm aksaklıklara müdahale edip vatandaşın talebi doğrultusunda yeniden düzenleyecek olan ekip, vatandaşların şikayetleri doğrultusunda tespit edilen problemleri bir bir ortadan kaldıracak. Tüm cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine sebebiyet veren duvarların boyanmasından boş arsa düzenlemesine, sokak hayvanlarının alıkonulmasından ilaçlamalara, yağmur suyu ızgaralarının temizlenmesinden metruk binaların yıkılmasına kadar ilçedeki tüm olumsuzlukların giderilmesine yönelik mahalle tarama çalışmaları, her sabah bir mahallede gerçekleşecek ve gün boyu devam edecek.

“Yerinde hızlı çözüm”

Tarama çalışmalarının startını veren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Belediye çalışanlarımız nokta tespiti yaptılar. Daha sonra meclis üyelerimiz ve ben belediye başkanı olarak dolaştım. Belediyemizin bütün çalışanları bu tespit edilen noktalarda çalışacaklar. Ne sorun var hepsi çözülecek. Herkes akşam orada büyük bir mıntıka temizliği yapıldığını görecek ve o ufak tefek sorunların çözüldüğünü görecekler. Sabah yaptığımız halk meclisimizde de bize söylenen ne sorunlar varsa not aldık ve çözeceğiz. Yerinde hızlı çözüm” dedi.