Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 16:01

Esenler’de 5 katlı binanın çatı katında yangın

Esenler’de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Esenler’de 5 katlı binanın çatı katında yangın

27 Ağustos 2018 16:01

Alevlerin yükseldiği çatıya itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.


Olay, Esenler Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi binada bulunan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken mahalleli sokağa döküldü.



Yangın vatandaşlar tarafından görüntülendi


Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangını cep telefonlarıyla görüntüledi. Kameraya yansıyan görüntülerde alevler çatıyı sarıyor. Kullanılamaz hale gelen çatıya itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç