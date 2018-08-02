Esenler’de 7 bin çocukla yaz okullarına renkli kapanış

Çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirdiği yaz okullarının kapanış programında, aileler piknik yaptı, çocuklar kendileri için hazırlanan etkinliklerde gönüllerince eğlendi.

Esenler Belediyesi’nin, Esenler’deki 27 ilk ve orta okul ile gençlik ve bilgi evlerinde eğitim gören 7 bin öğrenciye yönelik düzenlediği Yaz Okulları’nın kapanışı gerçekleşti. "Bilgiyle donatılmış, hikmetin arayışında bir gençlik için" sloganıyla düzenlenen "Yaz Okulları"nın finali renkli görüntülere sahne oldu. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gerçekleşen final programındaki etkinlikleri Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çocuklarla birlikte başlattı.

Millet Bahçesi çocuklar için hazırlandı

Etkinlik alanında kurulan 11 parkurda çocuklar; futboldan basketbola, geleneksel çocuk oyunlarından zeka oyunlarına kadar çok sayıda etkinlikle buluştu. Hacivat-Karagöz ve illüzyon gösteriyle renklenen şölende, çocuklara seyyar büfelerde dondurma, pamuk şekeri ve mısır ikram edildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde piknik yapan çocukların aileleri de bir yandan doğayla baş başa kalarak güneşli havanın ve yeşilin tadını çıkardı diğer yandan da çocuklarının coşku ve heyecanını paylaştı. Programda okul birincilerine belgeleri ve hediyeleri Başkan Göksu tarafından verildi.

Piknik ve bir şölen havasında gerçekleşen Yaz Okulları’nın kapanış programında Başkan Göksu vatandaşlara ilçede gerçekleştirilecek projelerin müjdesini verdi. Başkan Göksu, “Genç bir nüfusa sahibiz. Genç bir nüfusa sahip olduğumuz için çocuklarımıza yapacağımız her türlü hizmet. Esenler ‘de yapacağımız hizmetlerin en güzeli ve en iyisi olması gerekir. Esenler Belediyesi olarak, her yıl yaptığımız yaz okullarımıza bu yıl daha kapsamlı bir yaz okulu kursu takviye ederek, sadece bir spor okulu olarak değil, çocuklarımızın geleceğe hazırlanması anlamında ahlakı, erdemi, vatanı, millet sevgisini , onlara yeni bir hayat felsefesi öğretecek, onlara yeryüzündeki varlık hikmetlerini anlatacak yaz okulları açtık. Bu park, İstanbul’un en büyük bölge parklarından bir tanesi. Bu park, tamamen belediyemiz tarafından inşa edildi. Bu park, şimdi etap etap büyüyerek devam ediyor. Bu parkın içinde hemen arka tarafta genç kızlarımız için büyük bir gençlik merkezi yapıyoruz”dedi.