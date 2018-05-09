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09 Mayıs 2018 20:44

Esenlerde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden kızın sevgilisi yakalandı

İstanbul’da 5 ay önce bir binanın 7.

Esenlerde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden kızın sevgilisi yakalandı

09 Mayıs 2018 20:44

katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Buket Şişek’in ölümüyle aranan firari sevgili Erhan M. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 11 ayrı suçtan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Erhan M. yapılan sorgusunda ‘Kendisi atladı, ben hastaneye götürdüm, kesinleşmiş hapis cezamdan dolayı kaçtım’ dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Esenler’de 29 Aralık 2017 günü Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana gelmişti. Sitede bulunan bir binanın 7. katından düşen 17 yaşındaki Buket Şişek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından yaralanan kızın sevgilisi Erhan M. hastaneye götürmüş ve oradanda kaçarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından kızın düştüğü evde yapılan arama çalışmalarında uyuşturucu madde bulunmuştu. Yapılan çalışmaların ardından kızın düşmesiyle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kızın sevgilisi Erhan M.’yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.



Sahte kimlik kullanan şüphelinin yeri yemek siparişlerinden tespit edildi


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Buket Şişek’in şüpheli ölümüyle ilgili yaptığı çalışmalarda, kızı hastaneye getirdikten sonra kaçan Erhan M.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında şüphelinin sahte kimlik kullandığını belirleyen ekipler, Bağcılar Batışehir Mahallesinde eşkale benzeyen bir kişinin yemek siparişi verdiğini tespit etti. Siparişlerin verildiği daireyi belirleyen polis ekipleri tarafından eve yapılan baskında Erhan M. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama çalışmalarından şüphelinin üzerinden Gökhan İ. adına düzenmiş sahte bir kimlik çıktığı öğrenildi.



11 kaydı bulunduğu ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı


Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin daha önceden uyuşturucu bulundurmak, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve hırsızlık gibi suçlardan 11 ayrı suç kaydının olduğunu belirlendi. Ayrıca şüpheli Erhan M’nin 5 ayrı suçtan arandığı ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu tespit edildi.



“Taksiye bindirip hastaneye götürdüm, kesinleşmiş cezamdan dolayı kaçtım”


Olaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alının şüpheli Erhan M. kızın intihar ettiğini söyleyerek, ‘Kızın atladığını görünce, aşağıya indim. Yaşadığını anlayınca da taksiye bindirip hastaneye götürdüm. Ardından kesinleşmiş hapis cezasından dolayı yakalanma korkusuyla kaçtım’ dediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Erhan M. adliyeye sevk edildi.




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