Esenler'de 8 farklı dilde Peygamber Efendimize yazılan şiirler okundu

Peygamber Efendimizin doğumunu müjdeleyen "Mevlid Kandili" nedeniyle 8 ülkenin gençleri, kendi dillerinde okudukları naatlarla Resulullah'ı anlattı.

Esenler Belediyesi, Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte "Diller Farklı Olsa da Gönüller Bir" sloganıyla, "4. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi" programı düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bangladeş, İran, Mısır, Tanzanya ve Türkmenistan'dan öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselama duydukları sevgiyi öğrencilerin kendi dillerinde okudukları naat-ı şeriflerle devam etti. 8 farklı dilde okunan naat-ı şerifler dinleyenleri duygulandırdı. Gecenin sonunda şair Dursun Ali Erzincanlı sahneye çıkarak menkıbeler anlattı ve Peygamber Efendimiz için şiirler seslendirdi.

“Ne demek istediklerini hissedeceğiz ”

Esenler Belediyesi ile birlikte bu yıl 4. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi'ni düzenlediklerini ifade eden UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, “Bugün Mevlid-i Şerifin yıldönümü olması nedeniyle bir araya toplandık. 8 farklı ülkeden naat-ı şerif okuyacak arkadaşlarımız. Naat-ı şerif Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselama yazılan şiirlere denir. İslam coğrafyasında sayısız şekilde naat-ı şerif yazılmıştır. 8 farklı ülkeden gelen arkadaşlarımız kendi dillerinde yazmış oldukları naat-ı şerifleri bizlere okuyacaklar. Farklı dilleri konuşuyor olabiliriz ama aynı dinin ve ümmetin mensupları olarak onların ne demek istediklerini hissedeceğiz” şeklinde konuştu.