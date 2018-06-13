Esenler’de aile boyu ’Bahçe İftarları’

Esenler Belediyesi Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evleri’nin ev sahipliğinde 4 bini aşkın çocuk, aileleriyle birlikte "Bahçe İftarları"nda buluştu. Esenler’in her noktasında dolu dolu geçen Ramazan ayında kuşaklar bir araya geldi. Çocuklar, okul ve bilgi merkezlerinin bahçeleri ile parklarda kurulan sofralarda oruçlarını açtılar. "Bahçe İftarları"na sadece çocuklar değil anne babaları hatta dede ve nineleri de katıldı. Aile sofrası samimiyetinde yapılan iftarlarda ilçe protokolü de Esenler halkını yalnız bırakmadı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programlarında şiirler, ilahiler okundu, tiyatro ve folklor gösterileri yapıldı. "Bahçe İftarları" gönülleri kardeşlik sofralarında birleştirdi.