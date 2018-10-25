Esenler'de anne adaylarına eğitim

"Anne Oluyorum" sloganıyla düzenlenen "Sağlıklı Gebelikler ve Sağlıklı Bebekler" eğitim programının ilkinde Eğitimci-Psikolog Sibel Akkaya Şentürk, anne adaylarının bulundukları mutlu ortamın bebeğe yansıdığını söyledi.

Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün "Anne Oluyorum" sloganıyla düzenlediği "Sağlıklı Gebelikler ve Sağlıklı Bebekler" eğitim programının ilkinde Esenlerli anne adayları, sağlıklı gebelik süreciyle ilgili merak ettikleri tüm soruları sorma fırsatı yakaladı. Esenler Belediyesi İyilik Merkezi'nde düzenlenen eğitimin ilk haftasında Eğitimci Psikolog Sibel Akkaya Şentürk, anne adaylarına hormonal, fiziksel ve psikolojik açıdan gebelik sürecinde beklenen değişiklikleri anlattı.

Soru-cevaplarla ilerleyen ve anne adaylarının kendi hayatlarından verdiği örneklerle zenginleşen programda, anne karnındaki bebeğin gelişimini etkileyen kalıtımsal ve çevresel faktörlerden bahsedilerek anne bebek iletişimi hakkında bilgiler verildi.

Mutlu anne, mutlu bebek

Anne karnında bir yaşam sıvısının içinde gelişimini sürdüren bebek için annenin yaşadığı ortamın sakin, mutlu ve huzurlu olmasının önemini Dr. Masaru Emoto'nun deneyinden bahsederek açıklayan Şentürk, "Aynı kaynaktan alınan ve dört farklı ortamda bulunan su örneklerinin maruz kaldıkları yazılı, sözlü kelimeler ve müzikle değişik düşünce ve niyetler ile su örnekleri incelendiğinde bebeklerin görüntülerinde değişim gözlenir. Bu açıdan, anne adaylarının bebeklerinin gelişimini olumlu yönde etkilemek için daha mutlu, huzurlu ortamlarda bulunmaları tavsiye edilir" dedi.

Baba adayları eğitim alacak

"Anne Oluyorum" eğitimi, ikinci haftasında anne adayları ve eşlerinin katılımı ile devam edecek. Psikolog Sibel Akkaya Şentürk, anne ve baba adaylarına, "Doğumdan sonraki süreç", "Sağlıklı anne baba tutumları" ve "Aile içi iletişim" konularından bahsedecek.

Yeni açılacak eğitim gruplarına kayıt yaptırmak isteyen ve hamileliğinin dördüncü ayını dolduran anne adayları, 444 00 73 (7324 dahili) numaralı telefonu arayarak veya İyilik Merkezi'ne bizzat başvuru yapabilecek.