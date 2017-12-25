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25 Aralık 2017 13:06

Esenler’de basketbol sokağa inecek

Esenler Belediyesi, gençleri sokak basketbol turnuvası ile harekete geçirecek.

Esenler’de basketbol sokağa inecek

25 Aralık 2017 13:06

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek turnuvanın hedefi, gençler arasındaki birliktelik, dayanışma ve kardeşlik gibi duyguları geliştirmek.


Esenler Belediyesi, erdemli ve sağlıklı bir nesil için yürüttüğü çalışmalarına bir yenisi daha ekliyor. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, aralarındaki birliktelik, dayanışma ve kardeşlik gibi duygularının daha da gelişmesi amacıyla Sokak Basketbol Turnuvası düzenliyor.


Esenler’de her yol basketbol


Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun işbirliğinde gerçekleştirilecek turnuvada gençler ve kendisini genç hisseden herkes, 14-17 ve 18+ yaş olmak üzere iki kategoride mücadele edecek. "Esenler’de her yol basketbol" sloganıyla önümüzdeki yıl yapılacak sokak basketbol turnuvası için 15 okulun spor salonları ve bahçelerindeki basketbol sahaları uluslararası standartlara uygun hale getirilecek.


Başkan Göksu’dan gençlere davet


Gençleri turnuvaya katılmaya davet eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Bu organizasyonla gençlerimizin birlikte yarışabilme, birlikte hareket edebilme duyguları ile öz güvenleri artacak. Sporu yaşam tarzı olarak benimseyerek kötü alışkanlıklardan ve suçtan uzak durmalarına da imkan sağlayacağız inşallah" dedi.


Formalar Esenler Belediyesi’nden


1’i yedek 4 kişiden oluşacak takımların mücadele edeceği turnuvanın lig usulü ya da eleme usulü mü yapılacağı katılım sayısına göre Organizasyon Komitesi’nce belirlenecek. Turnuvaya katılan herkese forma, basketbol topu, çanta ve çeşitli hediyeler de verilecek. Dereceye giren takımlar ise kupa ve madalya ile ödüllendirilecek.




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