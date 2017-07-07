Esenler’de binler Diriliş Nöbeti tutacak

11 Temmuz Salı günü başlayacak etkinlikler, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece yüz binlerin Dörtyol Meydanı’nda tutacağı "Diriliş Nöbeti" ile son bulacak.

Esenler, FETÖ mensuplarınca düzenlenen hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde bir kez daha tek vücut olacak. Esenler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinlikleri kapsamında yüz binlerce Esenlerli, yaklaşık bir ay süren Dörtyol Meydanı’ndaki "vatan nöbetleri"ne kaldığı yerden devam edecek.

Eller semaya şehitler için açılacak

Anma etkinlikleri kapsamında ilk program, 11 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, şehit yakınları ve gazilerle birlikte, 15 Temmuz’da vatan uğruna canlarını feda eden Esenlerli şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek.

12 Temmuz akşamı Esenler, Dörtyol Meydanı’nda düzenlenecek "Şehitlerimiz İçin Dua Buluşması"nda bir araya gelecek. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp 15 Temmuz’u konu alan belgesel gösterimi ile devam edecek programda vatan sevdalıları, ellerini şehitler için semaya kaldıracak, hep birlikte dua edecekler.

Esenler direniş ve diriliş için yürüyecek

13 Temmuz akşamı Dörtyol Meydanı’nda nöbet tutacak Esenler, 14 Temmuz Cuma akşamı muhteşem bir birlikteliğe daha imza atacak. Yüz binlerce Esenlerli, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun da katılacağı “Direniş ve Diriliş Yürüyüşü”nde tek vücut olacak. Esenler Belediyesi tarafından Metris Kışlası’nda yapılan 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndan başlayacak ve 2016 metre uzunluğunda dev Türk bayrağının açılacağı yürüyüş, Dörtyol Meydan’da son bulacak.

Diriliş yürüyüşünün ardından şehitlerin mezarlarına konulmak üzere Çanakkale’den getirilen topraklar 15 Temmuz Derneği’ne teslim edilecek. Etkinlik, şehitlerin için yapılacak dua ile sona erecek.

15 Temmuz’da diriliş nöbeti

15 Temmuz’daki etkinlikler Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı ile başlayacak. Türkiye’nin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne karşı, ülkeyi işgal etmek için girişilen darbeye karşı bir yıl önce meydanlara çıkan Esenlerliler, 15 Temmuz akşamı Dörtyol Meydanı’nda bu kez Diriliş Nöbeti’nde bir araya gelecekler.

İnsanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir direnişle vatan sevgisi nedir tüm dünyaya gösteren kahraman yüz binler, o gecenin yıl dönümünde vatan şehitlerini yad edecek, gaziler için dua edecekler. Sâlaların okunacağı Diriliş Nöbeti’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması, Esenler Dörtyol Meydanı’nda dev ekranlardan canlı yayınlanacak. Şehitler için okunan hatimlerin duasının da yapılacağı program Dörtyol Merkez Camii’nde hep birlikte kılınacak sabah namazının ardından sona erecek.