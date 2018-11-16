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Esenler'de çocuk-yazar buluşması

Esenlerli çocuklar, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası"nda kitaplarını severek okudukları yazarlarla buluştular.

Esenlerli çocuklar, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası"nda kitaplarını severek okudukları yazarlarla buluştular.


Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası"na özel olarak çocuk-yazar buluşmaları etkinliği düzenledi. Hafta boyunca süren etkinlikte sevilen çocuk kitabı yazarları, minik okuyucularıyla Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde buluştu.


Sevdikleri yazarlarla bir araya geldiler


Çocuklara kitap okuma alışkanlığı ve edebiyat sevgisi kazandırmak amacıyla hazırlanan etkinliklerde, dört gün boyunca sevilen yazarlar kitaplarını minikler için imzaladı. Etkinlik kapsamında Yazar Merve Uygun, "Matematiğin Kaç Canı Var" isimli kitabıyla, Mehmet Can "Bir Sorum Var" kitap serisiyle, Bestami Yazgan "Öğrencilerle Baş Başa" kitabıyla ve Demirhan Kadıoğlu "Mahsun" isimli çizgi roman serisiyle çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar için kitaplarını imzalayan yazarlar, minik okuyucularına kitap okumakla ilgili çeşitli tavsiyeler de verdiler. İlk defa imza gününe katılmaktan dolayı oldukça heyecanlı olan minikler, kitaplarını imzalattıkları yazarlarla birlikte çeşitli oyunlar da oynayarak eğlenceli vakit geçirip fotoğraflar çektirdiler.

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