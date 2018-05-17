Esenler’de çocukların ‘ilk oruç’ heyecanı

Anne ve babalarıyla birlikte bin 500 çocuk, hayatlarında ilk kez tutukları oruçları açmanın heyecanı yaşadı.

Esenler Belediyesi, 2018 yılı Ramazan ayının ilk gününde ilçedeki ilk kez oruç tutan bin 500 çocuğu, iftar yemeğinde buluşturdu. Ramazan’ın bereketini ve paylaşmanın mutluluğunu birlikte paylaşan Esenlerli çocukların ilk iftar heyecanına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da ortak oldu. 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda düzenlenen etkinlikte iftar öncesinde çocuklar, Nasreddin Hoca, Keloğlan, Karagöz-Hacivat gölge oyunları, animasyon, jonglör ve illüzyon gösterileri ile keyifli vakit geçirdi.

“Biz bu şehirde bugünü ihya ediyoruz, geleceği de inşa ediyoruz”

2018 yılının ilk İftarını Esenlerli çocuklarla birlikte yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Ramazan ayının ve oruç tutmanın gelecek nesillere aktarılması konusundaki öneme vurgu yaparak, “Bugün bu şehirde yaşayanların hikayelerinin yazıldığı ilk gündür. Çünkü bir insanın yaşadığı şehirde hikayesinin olması lazım. Çocuklarımız da şehirde hikaye yazacak en güzel şehrin gülleridir. Bu şehirde yaşayanların şehirle bağ kurabilmeleri gerekir. Buna çocuklardan başlamak gerekir. 7 yıldır biz bu hikayeyi yazıyoruz. Bir insanın hayatta en önemli aktaracağı yer yaşadığı yerle ilgili kurduğu gönül bağıdır. Burada on yıllar sonra kendi yaşadıkları şehirle ilgili bir şey anlattıklarında bu çocuk iftarlarından bahsedecekler. ‘Biz Esenlerde binlerce çocuk bir araya gelip oruç tutarık’ diye hikayelere başlayacaklar. Bu şu anlama geliyor; yaşadıkları şehre sahip çıkacaklar, bununla birlikte de kendi değerlerini bilerek ve öğrenerek sahip çıkacaklar. Biz bu şehirde bugünü ihya ediyoruz, geleceği de inşa ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İlk kez oruç tutan bin 500 çocuktan biri olan Ecrin Reyhan Aksu, “Biraz zorlandım ama orucumu tuttuğum için çok heyecanlıyım. Şuan iftar olmak üzere heyecanla bekliyorum” diye konuştu.

Oruç tutan bir başka Esenlerli çocuk olan Mehmet Emin Acır ise , “Öğlene kadar zorlandım ama öğlenden sonra çok kolay oldu” dedi.

Bu sene ilk oruç tutan oğluyla birlikte iftar programına katılan Mustafa Acır da, “Çok güzel bir organizasyon, oğlum da bu sene ilk defa oruç tutuyor. O yüzden de çok sevinçliyim inşallah devamı gelir” dedi.

İftar vaktinin gelmesiyle birlikte kendileri için hazırlanan masalardaki yerlerini alan çocuklar, heyecanla beklenen ezanın okunmasıyla birlikte tuttukları oruçlarını açtı. İlk kez oruç tutan çocuklara Osmanlı geleneği olan ‘diş kirası’ adı altında çeşitli hediyeler de verildi.