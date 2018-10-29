Esenler'de coşkulu 29 Ekim kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Esenler'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü, Esenler'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dün Dörtyol Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlikler bugün de devam etti. Törene Batman Valiliğine atanan Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kaymakam Şahin'in konuşmasıyla devam etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha iyi noktalara gelmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yapan Kaymakam Şahin, “Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana büyük mesafeler katettik. Ancak geldiğimiz nokta ile yetinmemiz mümkün değildir. Hedeflerimiz büyük. Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan Türk Devleti'nin daha da güçlenmesi için gayret etmeliyiz. Dosta güven, düşmana korku veren bir Türkiye hepimizin hedefi olmalıdır. Büyük Türkiye hedefine ulaşmak için en kıymetli varlığımız olan insanımızı iyi yetiştirmeliyiz. İşte bu noktada öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızı milli, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, vatanını, milletini seven ve üzerine düşen sorumlulukların bilincinde vatandaşlar olarak yetiştirmeliyiz. Sağlam bir karakter ve kişiliğe, hür düşünceye ve geniş bir dünya görüşüne sahip nesiller yetiştirmek hedefimiz olmalıdır. Bu şekilde yetiştirilen bir nesil toplumun refah ve mutluluğunu artıracak, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Şahin'in konuşmasının ardından Şehit Sait Ertürk Ortaokulu öğrenci korosu tarafından türküler seslendirildi. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinin halkoyunu gösterisinin ardından Esenler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mehteran ekibinin dinletisiyle devam eden törende Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi Bando takımı sahneye çıktı. Program, Esenler'de bulunan tüm resmi ve özel okulların katıldığı geçit töreniyle sona erdi.