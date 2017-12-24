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24 Aralık 2017 11:26

Esenler’de deri imalathanesinde yangın

Esenler’de bir deri imalathanesinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Esenler’de deri imalathanesinde yangın

24 Aralık 2017 11:26

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Esenler Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde bir deri imalathanesinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Pazar günü olması nedeniyle iş yerinde çalışan olmaması olası bir can kaybını önlerken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.




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