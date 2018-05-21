Esenler’de "Diriliş" rüzgarı

Esenler Belediyesi’nin "Ramazan Diriliştir" konseptiyle düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında Ramazan Sohbetleri’nde TRT’nin sevilen dizisi "Diriliş: Ertuğrul"un oyuncuları Esenlerli hayranlarıyla buluştu. Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşen program öncesinde Anadolu’yu Mayalayanlar’da, Anadolu’da yetişen büyük velîlerden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri anıldı.

"Bizi tanımak isteyen küresel güçler Diriliş’i izlesin"

Program, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun selamlama konuşmasıyla başladı. Göksu, "Diriliş: Ertuğrul" dizisinin Türklerin siyasi tarihini çok iyi aktardığını belirterek şunları söyledi;

"Diriliş, Türkiye’de değil dünyada da tanınmamızı sağlayan, Türkiye’nin siyasi tarihi açısından ve hafızamızdaki yenilmişlik psikolojisini bertaraf eden çok önemli ve yıllarca reyting rekorları kırmış bir dizi. Diriliş dizisi bizim hangi köklerden geldiğimizi çok iyi anlatıyor. Küresel güçler bizim kim olduğumuzu anlamak istiyorlarsa bu dizilere baktıklarında çok iyi görebilirler. Bizim tarih boyunca sömürge ve sömürgeci olmayı kabul etmemiş bir milletin çocukları olduğumuzu bu dizilere ve tarih kitaplarına baksalar anlarlar. Biz sussak tarih susmayacak, bunu bilseler de mazlumun kanını emmekten vazgeçseler."

Esenler’de sevenleriyle buluştular

Dörtyol Meydanı’nda Hacı Ali Konuk’un yönetiminde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetleri’nde "Diriliş: Ertuğrul" dizisinin sevilen oyuncuları; Bamsı (Nurettin Sönmez), Artuk Bey (Ayberk Pekcan) ve İbn’ül Arabi (Osman Soykut) büyük alkışlar eşliğinde sahnedeki yerlerini aldılar. Usta oyuncular, sevenlerinin sorularını cevapladılar.

’Gezgin’ken öğrendiklerimi Bamsı’ya kattım"

Bamsı karakteriyle gönüllerde taht kuran Nurettin Sönmez, oynadığı karakterin kendisiyle nasıl örtüştüğünü şu ifadelerle anlattı;

"Ben gezgin bir adamım. Arayan bir adamım. Bu arayışım beni dağların tepelerine veya ormanın derinliklerine çekti. Çok uzun süre yalnız kaldım, bu da bende bir potansiyel oluşturdu. O potansiyel de şimdi bu çalışmayla beraber kinetiğe dönüştü ve birçok şey örtüştü. Bamsı’nın ruhunu kendi ruhumla bütünleştirmeye çalıştım hep. Ne kadar Nuretttin ve Bamsı birlik olduysa, o kadar kendimi iyi hissediyorum."

Artuk Bey karakterine hayat veren usta oyuncu Ayberk Pekcan da Nurettin Sönmez’in ’gezgin’ dönemlerinde öğrendiklerinden kendilerinin de faydalandığını belirterek, "Nurettin’in Türkiye’den önceki gezgin yaşamında Hindistan ve Çin’deki öğrendikleri, öğretilerinden oyuncu arkadaşları olarak biz de faydalanıyoruz. Özellikle diziye yeni gelen genç oyuncu kardeşlerimize ses, nefes, vücut dili konularında öğrettiklerinden biz de çok yararlanıyoruz" diye konuştu.