Esenler’de Fetih coşkusu

Esenler Belediyesi’nin Dörtyol Meydanı’nda tüm hızıyla devam eden Ramazan etkinlikleri kapsamında İstanbul’un fethinin 565. yılı coşkuyla kutlandı. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Salih Çakır, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan’ın da meydanı dolduran vatandaşlarla bir araya geldiği gece Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Fetih" büyük alkış aldı

İstanbul’un fethinin manevi mimarlarından, Fatih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin Hazretleri ve Molla Gürani "Anadolu’yu Mayalayanlar" programında dualarla anıldı. Program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırladığı "Fetih" adlı sinevizyon gösterisiyle devam etti. "Fetih", izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın vârisleriyiz

Gecede Esenlerlilere seslenen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Türk milletinin Fatih Sultan Mehmed Han’ın vârisleri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün Fatih Sultan Muhammed Han’ın bu güzel toprakları bize armağan ettiği, bu güzel toprakların verasetini sahiplendiğimiz gündeyiz. Bugün Bizans’ın surlarını delerek İstanbul’u fetheden, Hz. Peygamber’in (S.A.V.) övgüsüne mazhar olan ve bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Muhammed Han’ın yolunda giden bizler şunu düşünmeliyiz. O, yenilmez denen imparatorlukları yendi, Avrupa’yı dize getirdi. O günden ders alacak olursak, bugün bu güzel vatanımıza sahip çıkmak, o topraklara, o millete sahip çıkmak, bugün onların torunları olarak bizim sorumluluğumuzdadır."

İlahi ve mehter marşlarıyla Fetih coşkusu

Gecede Sufi Mehter ve Mustafa Demirci okudukları "Demedim mi?" ve "Can Muhammed" gibi sevilen ilahilerle ve mehter marşlarıyla Esenler’de fetih coşkusunu yaşattılar. Esenlerlilerin de hep bir ağızdan eşlik ettikleri ilahilerin ardından milletin birlik ve beraberliği için dualar edildi.