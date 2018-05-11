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11 Mayıs 2018 14:35

Esenler’de İlkokulda bomba paniği

Esenler’de bir ilkokulun arka bahçesinde görevlilerin toprağa gömülü bir cisim bulması paniğe neden oldu.

Esenler’de İlkokulda bomba paniği

11 Mayıs 2018 14:35

Polis ekipleri öğrencileri okuldan dışarı çıkarırken, bomba imha uzmanlarının incelemeleri devam ediyor.


Esenler Ressam Şevket Dağ İlkokulu’nun arka bahçesinde bugün okul görevlileri toprağa gömülü bir cisim fark etti. Okula polis çağrılırken, öğrenciler okuldan dışarı çıkarıldı. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik şeridi çekerken, okula bomba imha uzmanları çağrıldı. Okul tamamen boşaltılırken, veliler okula akın etti. Veliler panikle çocuklarını okuldan alırken, polisin incelemesi devam ediyor.




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