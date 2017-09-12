Esenler’de kültür sanat dolu yeni sezon

Esenler’deki kültürel faaliyetleri vatandaşlarla buluşturan Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 2017-2018 yılı "Nizamülmülk Kültür Sanat Sezonu"na özel birbirinden farklı etkinliler için yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Esenler Belediyesi kültür sanat sezonlarına tarihin önemli fikir ve ilim adamlarının isimlerini vererek, hem bu kişilerin eserlerinin ve fikirlerinin günümüzde de yaşatılmasına vesile oluyor hem de yapılan etkinliklerle bu değerli isimleri günümüz tanıtma görevini üstleniyor. Büyük Selçuklu Devleti’nin büyük veziri “Nizamülmülk”ün doğumunun bininci yıldönümü vesilesiyle Esenler Belediyesi, 2017 - 2018 Kültür Sanat Sezonu’nu bu büyük ilim adamına adadı. Sinemadan tiyatroya, konserden sergiye kadar çok sayıda etkinliğin gerçekleştirileceği sezonda, Nizamülmülk’ü tarihin altın sayfalarına nakşeden "Siyasetname" adlı eseri de, yapılacak programlarla incelenecek. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün 2017-2018 Nizamülmülk Kültür-Sanat Sezonu’nda, sinemadan tiyatroya, konserden sergiye kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek. Yeni sezon, Ekim ayında başlayacak.

Nizamülmülk kimdir?

Gerçek ismi İbu Ali Hasan’dır. Nizamülmülk, 10 Nisan 1018 tarihinde İran’ın Horasan bölgesinin Tus kentinde doğdu. “Nizamiye Medreseleri” ile Selçuklu hakimiyeti altındaki pek çok şehirde ilim-irfan merkezlerinin kurulmasına öncülük etti. Pek çok dile de çevrilen ünlü eser Siyasetname’yi yazdı. Nizamülmülk, 14 Ekim 1092 tarihinde Hasan Sabbah’ın kurucusu olduğu Haşhaşi tarikatının bir üyesi tarafından sırtından hançerlenerek öldürülmüştür.