Esenler’de lise öğrencileri köy okullarına kışlık giyecek örüyor

Esenler Atışalanı Anadolu Lisesi öğrencileri, Görsel Sanatlar dersi kapsamında ‘hem okuyorum hem dokuyorum’ projesi kapsamında 7 bölgeden 7 köy okulu öğrencilerine kışlık giyecek örüyor.

Esenler Atışalanı Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler ‘Görsel Sanatlar’ dersi kapsamında öğretmenleri Bese Aslan’ın öncülüğünde ‘Hem okuyorum hem dokuyorum’ sloganıyla başlattıkları projede 7 bölgeden 7 köy okulu öğrencilerine atkı, bere ve eldiven örüyorlar. Ortaya çıkan ürünler ise okulda kolilere yerleştirilerek köy okullarına ulaştırılmak üzere yola çıktı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise projeyi yerinde inceleyerek öğrencileri tebrik etti.

"Bugünlerde aradığımız ulusal bütünleşmeye katkı sağlıyor"

Projeyi yerinde ziyaret eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Hocamızın başlattığı hem okuyorum hem dokuyorum projesi çerçevesinde çocuklarımız kendi getirdikleri malzemelerle dokudukları atkı, bere ve eldivenleri Anadolumuza, 7 bölgeden 7 ilimizin 7 köyünde eğitim gören çocuklarımıza gönderiyorlar. Bu çok önemi bir paylaşım ve duygudur. Bu açıdan atkıyı kendisi getirdiği malzeme ile kendisi dokuyor biz ise sadece aracı olup gönderiyoruz. Tam da bu günlerde aramış olduğumuz ulusal bütünleşme ve dayanışmaya katkı sağlayan en güzel örneklerden bir tanesi. Ben çocuklarımıza ve bu işe öncülük eden hocamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Proje 1 aydır devam ediyor"

Projenin öğrencilerin fikirleri sonucunda ortaya çıktığını belirten öğretmen Bese Aslan, “Projeyi resim dersi kapsamında ödev olarak başlattık. Birçok sınıfta örgü çalışması yaptığımız için devam etmek istiyorduk. Öğrencilerin fikirlerine, düşüncelerine başvurdum ve ortaya çok güzel sonuçlar çıktı. Çok büyük duyarlılık gösterdi öğrencilerimiz. Ve bu önerileri birleştirip 7 bölgeden 7 köy okulu tespit ederek internet üzerinden yardım çağrılarına kulak vererek bu dayanışmayı başlattık. Projemiz de 1 aydır sürüyor” dedi.

Kendisi de bu projede yer alan Şeyma Kapar, “Kampanyamızın adı hem okuyorum hem dokuyorum. Aslında hem okurken hem de dokumak açıkçası biraz zorluyor. Fakat ortaya çıkacak ürünler kardeş okullara gideceği için hiçbir zorluk çekmiyoruz. Gerçekten tamamen isteyerek ve sevinerek yapıyoruz bunları. Bu yüzden okurken dokumak güzel oluyor” diye konuştu.

Proje kapsamında ortaya çıkan ürünler kolilere yerleştirilerek köy okullarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.