Esenler'de Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle 'Sünnet' paneli düzenlendi

Esenler'de Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Kur'an'ın anlaşılmasında sünnetin öneminin konuşulduğu bir panel düzenlendi.Sünnetsiz bir din ve Kur'an olamayacağını belirten İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz,"Sünnet konusunda bazı yaraları kaşıyan gruplar ve düşünceler ortaya çıkmaya başladı “dedi.

Esenler'de, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle İstanbul Müftüsü Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz başkanlığında düzenlenen 'Sünnet' panelinde Kur'an'ın anlaşılmasında sünnetin önemi konuşuldu. Esenler Belediyesi, İstanbul Müftülüğü ile birlikte Din ve Hayat Dergisi'nin Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle kapak konusu olarak belirlediği 'Sünnet' konulu bir panel düzenledi. Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında sünnetin önemi konuşuldu. Esenlerli vatandaşlar panele büyük ilgi gösterdi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da katıldığı panelde oturum başkanı İstanbul Müftüsü Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz olurken, diğer konuşmacılar İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murteza Bedir ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş oldu.

“ Sünnet konusunda anlamsız tartışmaları gördüğümüzde yüreğimizde bir takım burukluklar olduğunu hissediyoruz “

Sünnet konusunun konuşulmasının ve bir farkındalık oluşmasının çok anlamlı olduğunu dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu “ İnsanların inandıkları ve kabul ettikleri, Kur'an'ın her bir zerresinin ve her bir harfinin tartışılmaz olduklarına inandıkları bir medeniyet ve bir din ile onu getiren peygamberin, onun getirdiği mesajlarında her birinin doğruluğu konusunda hiç tereddüt olmayan bir ümmeti olarak bizlerin, zaman zaman özellikle sünnet konusunda anlamsız tartışmaları gördüğümüzde yüreğimizde bir takım burukluklar olduğunu hissediyoruz. İster istemez şu soruyu soruyoruz. Bu tartışma niçin? Bu tartışmanın kime ne faydası var? Aslında geriye baktığımızda siyasi tarihimizde bu tartışmaları izlediğimizde, bu tartışmaların kim ve niçin yapıldığını çok iyi görüyoruz. Bugün bu meselenin burada konuşulacak olması ve bugün burada bir farkındalık oluşturmak anlamında bir emek ortaya konmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum “ dedi.

“ Sünnet konusunda bazı yaraları kaşıyan gruplar ve düşünceler ortaya çıkmaya başladı “

Sünnetsiz bir din ve Kur'an olamayacağını belirten İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz “ Sünnet konusu günümüzde çok önem arz eden konulardan bir tanesi. Uzunca bir zamandan beri ülkemizde sünneti tartışmaya açan ve sünnet konusunda kafaları bulandıracak sözler ifade eden ve toplumda bu manada bazı yaraları kaşıyan, yaraların oluşmasına vesile olan gruplar ve düşünceler ortaya çıkmaya başladı. Böyle bir ortamda insanımızın, peygamber efendimizin sünnetine olan bağlılığı ve bu yoldaki yürüyüşünü bildiğimiz için arzu ettik ki, bu sünnet konusu yeniden eksik ve doğru yönleri ile ortaya çıksın. Toplumda yanlış algılar varsa bunlar düzeltilsin. Sünnetsiz bir din olamayacağını, peygambersiz bir din olamayacağını bir kere daha topluma duyuralım ve insanlarımız Hazreti Peygamber ile birlikte İslam'ı anlamanın ne demek olduğunu yaşamış olsunlar, hissetmiş olsunlar. Kur'an ve sünnet aslında beden ve ruh gibi bir bakıma İslam'ın ruhi tarafı, ilahi tarafı Kur'an ile görünen yüzü de sünnetle zahir olmaktadır. Kur'an ve sünnet birbirini bütünleyen iki önemli değerdir. Sünnetsiz bir Kur'an ve sünnetsiz bir din düşünülemez “ dedi.