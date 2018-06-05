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05 Haziran 2018 15:04

Esenler’de padişah şiirleri okundu

Sanatçılar Erol Eren ve Emrullah Uzun, divan sahibi 9 Osmanlı padişahının şiirlerinin gazel türündeki eserlerinin yer aldığı "Aheng-i Hümayun" albümünden seslendirdikleri eserlerle "Aheng-i Hümayun Gecesi" yaşattılar.

Esenler’de padişah şiirleri okundu

05 Haziran 2018 15:04


Esenler Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında Dörtyol Meydanı’nda "Aheng-i Hümayun Gecesi" düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede, "Anadolu’yu Mayalayanlar" programında "Aşkî" mahlasıyla da bilinen ve "Sahafların Piri" diye anılan Muzaffer Ozak ile Safer Dal Hocaefendi anıldı.



"Arapların Ramazan hesabı yanlış, bizimki doğru"


Gecede, Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer de Esenlerlilerle bir sohbet gerçekleştirdi. Arapların Ramazan hesabının yanlış olduğunu söyleyen İnançer, "Allah’ın eli cemaatle beraberdir. Müslümanların çoğunluğuna tabi olun, ayrılırsanız cehenneme giderseniz’ buyuruyor Efendimiz. Resulullah beşir ve nezirdir. Onun için Mekke ve Medine toprağının hükümranlığı İngiliz oyunuyla Arap kardeşlerimize verildi diye onları bizden daha alim zannetmeyin. Onların Ramazan hesabı yanlış, bizimki doğru. Biz İslâm medeniyetinin en yüksek örneklerini sergilemiş milletiz. Bizim kimseden alınacak örneğimiz yoktur. Bizim örneğimiz Peygamber Efendimiz’dir. Ne lider, ne önder, ne kurtarıcı, Muhammed Mustafa (S.A.V.) gayrısı yoktur" diye konuştu.


Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, konuşmasının ardından İnançer’e, "Aheng-i Hümayun" albümünü hediye etti.



9 padişahın şiirlerini seslendirdiler


Gecenin sonunda sanatçılar Erol Eren ve Emrullah Uzun, "Senfonik Orkestra Eşliğinde Sultani Şiirler" alt başlığıyla müzikseverlerin beğenisine sunulan ve divan sahibi 9 Osmanlı padişahının şiirlerinin gazel türündeki eserlerinin yer aldığı "Aheng-i Hümayun" albümünden eserler seslendirdiler.




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