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17 Eylül 2017 19:03

Esenler’de pazar yeri için yapılan halk oylamasının sonuçları belli oldu

Esenler Belediyesi Turgut Reis Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde kurulan pazar yerinin değiştirilmesi için yaptığı halk oylamasından yüzde 82.

Esenler’de pazar yeri için yapılan halk oylamasının sonuçları belli oldu

17 Eylül 2017 19:03

2 ‘Hayır’ kararı çıktı.


Turgut Reis Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde Perşembe günleri kurulan pazar yerinin, yine aynı mahalledeki Şehit Ali Karahan Caddesi sonundaki alanda modernize edilmiş açık pazara taşınıp taşınmaması hususunda hem pazar esnafı, hem de vatandaşlar tereddüt yaşadı. Esenler Belediyesi de, bu tereddüdü ortadan kaldırmak ve en adil kararı vermek için mahallede mini referandum kararı aldı. Vatandaşlar İsmetpaşa Ortaokulu’nda kurulan sandıklarda oy kullandı. Sabah saat 09.00’da başlayan oylama saat 17.00 itibariyle sona erdi. Yapılan sayımın ardından halk oylamasında yüzde 1,7 geçersiz oy çıkarken, yüzde 16,1 ‘Evet’ yüzde 82,2 ‘Hayır’ kararı çıktı.




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