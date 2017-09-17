2 ‘Hayır’ kararı çıktı.

Turgut Reis Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde Perşembe günleri kurulan pazar yerinin, yine aynı mahalledeki Şehit Ali Karahan Caddesi sonundaki alanda modernize edilmiş açık pazara taşınıp taşınmaması hususunda hem pazar esnafı, hem de vatandaşlar tereddüt yaşadı. Esenler Belediyesi de, bu tereddüdü ortadan kaldırmak ve en adil kararı vermek için mahallede mini referandum kararı aldı. Vatandaşlar İsmetpaşa Ortaokulu’nda kurulan sandıklarda oy kullandı. Sabah saat 09.00’da başlayan oylama saat 17.00 itibariyle sona erdi. Yapılan sayımın ardından halk oylamasında yüzde 1,7 geçersiz oy çıkarken, yüzde 16,1 ‘Evet’ yüzde 82,2 ‘Hayır’ kararı çıktı.