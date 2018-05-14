Esenler’de Ramazan’da iftar çeşmelerinden çorba akacak

İftar sofrası kuramayanlar için hayata geçirilen Alo iftar projesiyle iftar paketleri eve teslim edilirken, çocuk iftarından Anadolu’yu Mayalayanlar’a kadar 23 farklı proje vatandaşlarla buluşturulacak.

Esenler Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçenin dört bir köşesinde yaşatacak. 7’den 70’e her yaştan insana hitap edecek birbirinden farklı özgün Ramazan projeleri vatandaşlarla buluşturulacak.

On Bir Ayın Sultanı Ramazan’ı karşılamak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Esenler Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun çok sayıda sosyal ve kültürel projeyi hayata geçirecek. ’Ramazan diriliştir’ sloganıyla yapılacak etkinlikler ile Esenlerliler, Ramazan boyunca birbirinden farklı ve ilginç organizasyonlarla bir araya gelecek.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bu sene ilk kez uygulanacak projeleri ve Ramazan ayında Esenler’de yapılacak etkinlikleri basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştı. İftar Çeşmeleri’nden Çınaraltı Helva Sohbetleri’ne, Alo İftar’dan Eve Teslim İftar’a, Anadolu’yu Mayalayanlar’dan Ramazan Sevinci’ne, Askıda İftar’dan Alo Sahur’a, Şehir İftarları’ndan Film Geceleri’ne kadar tüm Ramazan projeleri maniler eşliğinde tanıtıldı.

"Ramazandaki temel sloganımız, Ramazan diriliştir"

Ramazan etkinliklerinin ’Ramazan diriliştir’ sloganıyla hazırlandığını ifade eden Başkan Göksu, "Etkinliklerin her birinin Ramazan’ın kendi ruhuna uygun olması gerekir. Bu çerçevede, Ramazan’ın kardeşlik, birlikte iyilik olduğunu, bereket ve huzur olduğunu ifade ederek halkımızın iç dünyasında bunun birleşmesi için konsept dahilinde bu etkinlikleri yapıyoruz. Bu sene Ramazan’daki temel sloganımız , ’Ramazan diriliştir.’ Ramazan’ın bizim iç dünyamızda hangi atıl hissettiğimiz duygularımızı dirilttiğini sokağımızda, mahallemizde hangi duyguları dirilttiğini hep beraber ’Rramazan diriliştir’ diyerek ifade etmek istiyoruz" dedi.