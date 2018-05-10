Esenler’de sahne gençlerin

Yetenekli genç seslerin müzik dünyasına kazandırılmasına destek vermek ve gençlerin sanata olan ilgisini artırmak amacıyla hayata geçirilen ses ve yetenek yarışması "Hey Genç Sahne Senin" finalinde yarışacak yetenekli isimler belirlendi.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından düzenlenen yarışmada ön elemeyi geçen yarışmacılar finalde yarışmaya hak kazandı. ESEV eğitmenlerinden Ömer Çelik, Muaz Ete, Dilara Anlar ve Hüseyin Yazan’dan oluşan ön eleme jürisinin belirlediği adaylar, finalde ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, ESEV Türk Halk Müziği Korosu Eğitmeni Taner Yüncüoğlu ve ESEV Bağlama Eğitmeni Ömer Çelik’ten oluşan final jürisinin karşına çıktılar.

11 Mayıs Cuma günü saat 17.00’de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek finalde yarışmaya hak kazanan isimler ise şöyle; "Adnan Bektaş, Gaye Başpınar, İsmail Gül, Mehmet Kılınç ve Ali Saylağ"