Esenler'de ‘Şehir Benim' projesi hayata geçirildi

Esenler Belediyesi Şehir Benim Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Esenlerli kadınlar şehirde yaşama kültürü ile ilgili eğitim alıyorlar ve şehirlerini güzelleştiriyorlar.

Esenler Belediyesi Şehir Benim Projesi'ni başlattı. Esenler'de bulunan 16 mahallede, iki yıl boyunca şehirli olma kültürünü destekleyecek olan proje kapsamında Esenlerli kadınlar şehirde yaşama kültürü ve kentsel davranış geliştirme eğitimleri alıyorlar. Eğitimlerle, kadınlar aracılığıyla yaşadığı çevreye, topluma ve ailesine karşı sorumluluklarını bilen nitelikli nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Şehre kadın eli değiyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destek verdiği projeye katılan 20 kadın, eğitim süresince, 'Şehirli Olmak', 'Çevreyi Sevmek', 'Milli Kültür Değerlerimiz', 'İnsani Temel Haklar', 'Geleceği Kurmak' başlıklı altı derste eğitim alıyorlar. 10.00-12.30 ve 13.00-15.30 saatleri arasında iki grup halinde gerçekleşen eğitimlerde kadınlar, iki hafta boyunca hafta içi her gün, toplamda 25 saatlik eğitimden geçecekler ve programın sonunda sertifika da alacaklar. Eğitimlere katılan kadınlara "Bayat Ekmekten Lezzetli Sofralara" ile "Şehir ve Muaşeret" kitapları hediye edilecek, kadınlara özel şehir dışı geziler düzenlenecek.

Derslerde; doğruluk ve dürüstlük, ahlâk, sorumluluk, yardımlaşma, kurallara uyma, sabır, geri dönüşüm, çalışkanlık ve çevreye saygılı olmak gibi son derece önemli konular öncelenecek. Ayrıca uygulamalı tasarım dersi ile de her bir katılımcı grup, kendi sokağı ve apartmanı için hasır ip ve taşlardan saksı, kuş evi, süs balonları gibi tasarımlar yapabilecekler. Saksılara kendi çiçeklerini dikerek apartmanlarının girişlerine yerleştirecekler. Kadınlar, Yavuz Selim Mahallesi'nde merdiven demirlerini boyayıp süslemeye başladılar bile...

Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Spor Kulübü içinde bulunan Şehir Benim Proje Ofisi'nde bizzat kayıt yaptırabilecekleri gibi 0(212) 611 85 64 numaralı telefondan da projeyle ilgili bilgi alabilecek.