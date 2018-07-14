Esenler’de şehit yakınları ve gaziler yemekte buluştu

Esenler Belediyesi’nin "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" öncesi düzenlediği yemek programında şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Esenler Belediyesi, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" öncesi şehit yakınları ve gaziler için yemek programı düzenledi. Esenler Şehitler Parkı’nda düzenlenen programa ilçede ikamet eden çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı. Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu şehit yakınları ve gaziler ile sohbet edip beraber yemek yedi. Davetliler arasında Filistin’de İsrail askerleri tarafından rehin alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Filistinli Fevzi Cuneydi de vardı.

“Bu millet 15 Temmuz’da çok büyük bir destan yazdı”

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, “Bugün 15 Temmuz’un seneyi devriyesinden bir gün önce şehit aileleri ve gazilerimizle beraberiz. 15 Temmuz’un bu toplumun yüreklerinde unutulmaması gereken bir süreç olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü bu millet 15 Temmuz’da çok büyük bir destan yazdı. Bu destan bellekleriyle, bütün nesillerden nesile aktarılması gereken bir destandır. Bu tip organizasyonlar da bunun unutulmaması için önemli bir araçtır. Bir daha da 15 Temmuz’daki hainler gibi bu toplumu üzerinde oyun kurmak isteyenler varsa bilsinler ki 15 Temmuz’da bu millet nasıl karşılarında dikildiyse her zaman dikilmeye devam edecektir. Cenabı Hak şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize şifa versin” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz”

Filistinli Fevzi Cuneydi ise, "Cumhurbaşkanımız yeniden seçildiği için onu Filistin halkı adına tebrik ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Kendisini destekliyoruz ve dua ediyoruz. Ben Cumhurbaşkanı ile görüştüğümde çok mutlu oldum ve çok gururlandım. Çünkü ben işgalci İsrail askerleri tarafından rehin alındığımda o zaman Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi bana sahip çıktı. Benim fotoğrafımı göstererek yaşadığım zulmü bütün dünyaya anlattı. Dolayısıyla bütün Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Türkiye bir daha 15 Temmuz gibi karanlık bir gün yaşamaz" dedi.