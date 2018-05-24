Esenler’de ’Seksenler’ ruhu

Ramazan etkinlikleri kapsamında programlarını dolu dolu sürdüren Esenler Belediyesi, TRT’nin sevilen dizisi "Seksenler"in oyuncuları ile O Ses Türkiye yarışmasıyla sesini duyuran Rap şarkıcısı Resul Aydemir’i ağırladı. Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşen program, Anadolu’da yaşayan büyük evliyalardan Şemseddin Ahmed Sivasi’nin anılmasıyla başladı.

’Hacivat ve Karagöz’ ile geçmişe yolculuk

"Seksenler" dizisinde oynadığı Bekçi Bekir karakteriyle gönüllere taht kuran Hacı Ali Konuk’un eğlenceli sunumuyla gerçekleşen gecede, dizideki rol arkadaşları Hakan Bulut (Butik Ali), Eray Yasin Işık (Solcu Nevzat) ve Tahsin Taşkın (Balıkçı İdris) da sevenleriyle buluştu. Hakan Bulut ve Eray Yasin’in "Hacivat Karagöz" oyunuyla izleyenlere büyük keyif yaşattığı gecede, oyuncu Tahsin Taşkın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taklidiyle alkış aldı.

Resul Aydemir 80’ler ve 90’lara götürdü

O Ses Türkiye yarışmasında sesini duyurarak büyük kitlelere ulaşan Rap şarkıcısı Resul Aydemir de, yarışmada seslendirdiği "Çocukluğum" adlı şarkıyı bir de Esenlerliler için söyledi. Aydemir, şarkısındaki sözlerle Esenler’de 80’ler ve 90’lar rüzgârları estirdi.

"Çocukluğum" şarkısının hikâyesini de sevenleriyle paylaşan Aydemir, şöyle konuştu:"Esenler, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa, Yenibosna gibi semtlerimize yapılmış yanlış algılar vardı. Bunları yıkmak için yazdım şarkımı. Mahalle kültürü, yazılı olmayan sözlü bir kültür. Bize değerlerimizi unutturmaya çalıştılar. Rap müzik, mesaj içerikli bir müzik. Ben de bu semtlerin güzelliklerini anlatmak istedim. ’Varoş derler, kendini düşürürsün’ dediler ama onların beklemediği oldu, şarkım halkımızla birlikte yükseldi."

Yeni nesil bu dizilerle farkındalık kazanıyor

Gecede konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, Türkiye’nin geçmişini doğru aktaran dizilerin önemine dikkat çekerek, "Türkiye çok önemli süreçlerden geçti. ’Seksenler’ dizisinde anlatılanların bir kısmına baktığımızda, ’Bunlar gerçekten yaşandı mı?’ dediğimiz günlerden geçti. Geçtiğimiz günlerde ’Diriliş’ dizisinin oyuncularını Esenler’de ağırlamıştık. Şimdi ’Seksenler’ dizisindeki oyuncu kardeşlerimizi ağırlıyoruz. Bir nesil yetişiyor ve buradaki amacımız, bu yetişen neslin nereden geldiğini bilmesi. Bu dizilerimizin oyuncularıyla, dizi farkındalıklarını sizlerle buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.