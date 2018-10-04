Esenler'de 'Sinema Akademisi' kapılarını açıyor

Esenler'de geleceğin sinemacılarını yetiştirecek 'Yücel Çakmaklı Sinema Akademisi' için başvurular 7 Ekim'e kadar devam edecek. Sinema Akademisi, 14 Ekim'de kapılarını açacak.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), milli sinemanın kurucularından Yücel Çakmaklı'nın vefatının 10. yılı anısına 'Yücel Çakmaklı Sinema Akademisi'ni hayata geçirdi. Sinemayla ilgilenen, sinema alanında çalışmaları olan ve sektörde deneyim kazanmak isteyenlere yönelik hazırlanan akademi için başvurular 7 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurular sonrası mülakatla belirlenecek 30 katılımcıyla birlikte 14 Ekim'de sinema akademisi derslerine başlayacak.

7 ay sürecek, usta isimler eğitim verecek

7 ay sürecek eğitimlerde kamera teknikleri, görüntü yönetmenliği, oyuncu yönetmen ilişkisi, senaryo yazım teknikleri, sinema ve yapımcı ilişkisi, senaryoda hikaye anlatımı, mantıksal kurgu ve kurgu yönetmenliği gibi alanlarda eğitim verilecek ve milli sinemaya vurgu yapan eserler de incelenecek. Sinema Yönetmenliği alanında Seyid Çolak, Senaryo Yazarlığı alanında Eda Tezcan ve Kurgu Teknikleri alanında Özgür Kılıç tarafından eğitim verilecek olan akademiye, sektörün önemli isimleri de workshoplarla katkı sağlayacak.Öğrenciler akademi boyunca dört farklı proje hazırlayarak akademi sonrasında katılım sertifikası almaya hak kazanacak. "Çizgi" isimli kısa filmin gala gösterimiyle başlayacak akademide verilecek eğitimler sonunda öğrenciler tarafından hazırlanacak kısa filmlerin galasının ardından proje tamamlanacak.

Devam zorunluluğunun bulunduğu akademiye 18 yaşından büyük, sinemaya meraklı herkes başvurabiliyor. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu akademide kursiyerler, mülakatla belirlenecek. Başvurular, www.esev.org internet sitesinden yapılabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ise ESEV'i, 0212 562 75 11 numaralı telefondan arayabilecek.