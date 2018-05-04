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04 Mayıs 2018 21:23

Esenler’de sokak ortasında cinayet

Esenler’de bir kişi arasında husumet bulunduğu öğrenilen şahsı sokak ortasında 7 el ateş ederek öldürdü.

Esenler’de sokak ortasında cinayet

04 Mayıs 2018 21:23

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, ceset ise morga kaldırıldı.


Olay, saat 18.30 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 302. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ali Yusuf Dağdeviren ile Hasan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın bulunduğu yerdeki vatandaşları şahısların arasına girerek kavgayı ayırdı.


15 dakika sonra olay yerine gelip kurşun yağdırdı


Kavga ettiği sırada mahallelinin müdahalesiyle olay yerinden ayrılan Ali Yusuf Dağdeviren, 15 dakika sonra olay yerine elinde silahla geldi. Dağdeviren sokak üzerinde bulunan Hasan Yılmaz’a 7 el ateş ederek öldürdü. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cinayetin hemen ardından Ali Yusuf Dağdeviren’i olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Hasan Yılmaz’ın cenazesi ise incelenmek üzere morga kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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