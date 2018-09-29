Esenler'de tekstil dükkanını soyan çete kıskıvrak yakalandı

Esenler'de kapalı kasa kamyonetle iş yerine gelerek 200 bin lira değerindeki tekstil ürünü çalan çete üyeleri, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin kıstırdığı hırsızlardan birinin kaçmaya çalışırken kendi aracının altında kalarak yaralandığı öğrenildi. Hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Esenler Giyimkent'te meydana geldi. Kapılı kasa kamyonetle bir iş yerine gelen 3 hırsız, levyeyle kepengini kırarak içeri girdi. Zanlılar iş yerinden 200 bin lira değerindeki 4 bin adet tekstil ürünü çaldı. Kamyonete yükleyerek kaçan hırsızları, polis ekipleri fark ederek takibe aldı. Takip esnasında hırsızlar polisleri fark edince kovalamaca yaşandı.

Kamyonetin altında kalarak yaralandı

Kovalamaca sonrası çete, Bağcılar'da izini kaybettirdi. Rahat bir şekilde çaldıkları ürünleri Fevzi Çakmak Mahallesi'nde satmaya çalışan hırsızların izlerini bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeteyi köşede sıkıştırdı. Suçüstü yakalanan hırsızlardan biri aracın el frenini çekmeden kaçmaya çalıştığı esnada kamyonetin altında kalarak yaralandı. Ürünlerin ele geçirildiği olayda, hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan Alkan D., Bülent A. ve Ednan İ. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında gazetecilere tepki gösteren hırsızlar, “Bizi değil vatan hainlerini çekin” dedi. Kamyonetin altında kalan Bülent A.'nın ise vücudunun hastanede sarıldığı görüldü.