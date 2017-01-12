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12 Ocak 2017 00:16

Esenler’de yağan kar nedeniyle bir binanın çatısı çöktü

Esenler’de yağan kar nedeniyle bir binanın çatısı çöktü

12 Ocak 2017 00:16

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenler’de biriken kar kütlesi bir evinin çatısının çökmesine neden oldu. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
21:30 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi 520. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri ağırlık yapınca kiremitlerle birlikte sokağa düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve Esenler Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla apartmanın çatı katına ulaşarak halen duran ve tehlike gösteren kar kütlelerini temizledi. Şans eseri olay sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir can kaybını ve yaralanmayı önledi. Bu sırada polis ekipleri de çevrede önlem alırken, Esenler Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de olay yerine gelerek şerit çektiği görüldü. Zabıta ekipleri binada oturan vatandaşları cama çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
İş çıkışı evinin olduğu sokağa gelen ve çökmenin yaşandığı binada oturan Mehmet Ulu isminde bir vatandaş, "Karlar düştüğünde iş yerinden yeni gelmiştim. Şu anda herhangi bir can tehlikesi yok, arabalarda zarar yok. Her şey kontrol altında, olay sonrası telefon ettik 5 dakika sonra da zaten polisler buraya geldi" şeklinde konuştu.
İtfaiye ekipleri bina sakinlerine bilgi verdikten sonra olay yerinden ayrılırken, Zabıta ekipleri çatıda kalan kar birikintilerinin düşme ihtimaline karşı sokakta önlem aldığı görüldü.



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