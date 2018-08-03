Esenler’den Çanakkale’ye her gün ziyaret

Turlar kapsamında bu yıl 5 bin Esenlerli Çanakkale’yi ziyaret ediyor.

Esenler Belediyesi’nin Çanakkale ruhunu tüm Esenler’de canlı tutmak amacıyla düzenlediği "Çanakkale Kültür Turları" başladı. Yaz boyunca devam edecek turlar kapsamında 5 bin Esenlerli Çanakkale’nin tarihi dokusunu yakından tanıyarak, vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerin kabirlerini ziyaret ediyor.

Kahraman ecdadı ziyaret ediyorlar

Esenler Dörtyol Meydanı’ndan her gece saat 23.59’da Çanakkale’ye hareket eden otobüslerle başlayan gezi, Çanakkale’de kılınan sabah namazı ve hep birlikte yapılan kahvaltıyla devam ediyor. İlk olarak Kilitbahir’i ziyaret ederek kültür turuna başlayan Esenlerliler; Hamidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, 1915 Hastanesi, Şehitler Abidesi, Kocadere Şehitliği, Yahya Çavuş, Sargı Yeri Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conk Bayırı, Similasyon Müzesi ve Alçıtepe Köyü’nü ziyaret ederek gezilerini tamamlıyor. Şehitlik ziyaretlerinde duygu dolu anlar yaşayan ziyaretçiler, şehitlerin kabirleri başında dua ediyor. Gezi ekibi şehitlik ziyaretleri sonrasında yiedikleri öğle yemeğinin ardından Esenler’e dönüş için yola çıkıyor.

15 Eylül’e kadar sürecek

"Çanakkale Kültür Turları", 15 Eylül’e kadar her gün, günübirlik olarak gerçekleştirilecek. "Çanakkale Kültür Turları"na katılmak isteyenler için Esenler’de ikâmet ediyor olmak ve daha önce belediyenin düzenlediği başka bir geziye katılmamış olmak şartı aranıyor. Geziye katılmak isteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve belediye hizmet binası içinde yer alan ESTİM Çözüm Masası’na bireysel olarak başvurarak gezi için kayıt yaptırabiliyor. 12 yaşından küçük çocukların katılamayacağı gezide, 12-18 yaş arası çocuklar, aile üyelerinin refakatiyle katılabiliyor.