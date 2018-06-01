Esenler’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca "Sen de destek ol" sloganıyla başlatılan bağış kampanyasına destekler devam ediyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti’nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışmalarında kullanılmak üzere başlatılan bağış kampanyasına Esenler’den destek geldi. Ziraat Bankası Esenler Şubesi’ne gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, milletvekili adayı Ayşe Böhürler ve çok sayıda vatandaş kampanyaya deste vererek bağışta bulundu.

“1 lira ile en üst rakam olan 13 bin lira arasında hiçbir fark yoktur, önemli olan samimiyettir”

Ziraat Bankası önünde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, “Bugün 16 yıldır beraber yol yürüdüğümüz başkomutanımız, Cumhurbaşkanı adayımızın kampanyasına herkes kendi ölçeğinde ve imkanları doğrultusunda bir katkı sunmak üzere buradayız. Herkesin gönlünden kopan onun için en kıymetli olandır. O kıymetli olanlar 24 Haziran akşamında büyük bir kıymet ortaya çıkartacak. Biz sadece emeğimiz, alın terimizi dökmüyoruz. Gerektiğinde imkanlarımızı seferber eden bir teşkilatız. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu millet için ömrünü hayatını ortaya koymuş bir liderdir. Bizde bugün başkomutanlık makamına ilk defa yapacağımız seçimle onu taşımak üzere ekonomik anlamda katkılarımızı takdim etmek için buradayız. Emin olun 1 lira ile en üst rakam olan 13 bin lira arasında hiçbir fark yok. önemli olan samimiyet ve bende buradayım diyebilmektir” dedi.

“Bizim azımızın çok olacağına inanıyorum”

Ziraat Bankasının önünde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Biz nerede durduğumuz tespit etmek üzere, gerçekten Esenler her zaman en güçlü desteği veren ilçe olarak bugün başkomutanımız Cumhurbaşkanımıza seçim kampanyasına karınca kaderince herkes gücü miktarınca bir katkı sunmak üzere buradayız. İnanıyorum ki bizim azımız çok olacak ve gönüllerde yer bulacak. İnşallah 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımızı devlet başkanı yapacak” diye konuştu.